Sant'Andrea in Besanigo, via libera al restyling del Parco di via Bellini: più verde e area fitness

Il Comune di Coriano ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del Parco Comunale di via Bellini, nella frazione di Sant’Andrea in Besanigo. L’obiettivo, spiega l'amministrazione comunale, "è quello di restituire alla comunità uno spazio verde rinnovato, più funzionale e inclusivo, capace di accogliere famiglie, bambini, sportivi e residenti in un ambiente curato e armonioso". Il costo previsto dell'intervento è di 175.000 euro, i lavori avranno durata di 150 giorni.

La nuova progettazione prevede una ridistribuzione funzionale degli spazi, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali che collegheranno tutte le aree attrezzate e la creazione di quattro piazzole circolari pavimentate in calcestruzzo drenante, pensate come spazi di incontro e sosta. Sarà inoltre riposizionata la statua votiva della Madonna in prossimità dell’ingresso, insieme alla fontanina pubblica, per rendere l’area più ordinata e accogliente. Sarà inclusa anche una nuova area fitness all'aperto, un campo da pallavolo e la riqualificazione del campo da calcio esistente. Infine è previsto il mantenimento dell’area gazebo, che sarà pavimentata. Analogamente saranno mantenute nella medesima posizione l’area di sgambamento cani e l’area gioco per bambini. Ampio spazio sarà dedicato al verde: verranno messe a dimora 15 nuove alberature (querce, aceri e carpini), siepi e aiuole aromatiche per migliorare la biodiversità e la qualità paesaggistica del parco. Il terreno sarà modellato con piccole dune verdi per creare movimento e differenziare le aree, distinguendo una parte più raccolta, dedicata al gioco e al relax, da una più dinamica, destinata alle attività sportive. “Investire nella qualità e nella bellezza dei nostri parchi significa prendersi cura delle persone e dei loro momenti di socialità – afferma il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini –. Il Parco Bellini, uno dei punti di riferimento per la frazione di Sant’Andrea, resterà uno degli spazi più belli di incontro, di gioco e di attività all’aria aperta”.