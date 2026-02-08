Sant’Apollonia, Bellaria in festa: la fiera tra tradizione, musica e motori

Dai mestieri antichi alle Vespe d’epoca: il programma di oggi (domenica 8 febbraio)

Prosegue oggi (domenica 8 febbraio) e domani (lunedì 9 febbraio) il primo weekend dell'edizione 2026 della Fiera di Sant'Apollonia di Bellaria Igea Marina, in programma anche il 14 e 15 febbraio. Ieri mattina (sabato 7 febbraio) l'inaugurazione alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti: il simbolico taglio del nastro ha dato il via a un weekend di appuntamenti, musica e momenti da condividere Spazio anche ai più giovani con L'Apollonia lab, la cupola geodetica che diventa punto di ritrovo per suoni ed energie diverse: quattro dj set pensati per far ballare tutti, dagli over 30 ai giovanissimi, in un dialogo continuo tra generazioni.

Il programma di oggi (domenica 8 febbraio)

Alle ore 10.00 è prevista l’apertura ufficiale delle aree fieristiche, dando il via a una giornata intensa di eventi. Dalle 10.00 alle 12.30, in Piazza Matteotti, spazio alla memoria e al saper fare di una volta con L’Apollonia Lab, dedicato ai laboratori dei mestieri antichi, a cura del Comune di Bellaria Igea Marina: un’occasione per riscoprire arti e tradizioni del passato.

Grande richiamo per gli appassionati di motori a partire dalle 11.00 in Piazzetta Fellini “Le Vele”, dove va in scena l’esposizione di Vespe e moto d’epoca, accompagnata da un DJ set con la partecipazione di DJ Bicio, che farà rivivere le atmosfere musicali degli anni ’70, ’80 e ’90. L’iniziativa è curata dal Moto Club Moto Time e dal Vespa Club Bellaria Igea Marina.

Per tutta la giornata, dalle 12.00 alle 21.00, Piazza Don Minzoni ospita l’Osteria d’la Pulogna, punto di riferimento gastronomico della fiera, con sapori della tradizione locale.

Il pomeriggio entra nel vivo alle 15.00, sempre in Piazzetta Fellini “Le Vele”, con la premiazione del 20° Concorso “Mare Nostrum – Un mare d’amare”, dedicato ai diportisti, mentre alla stessa ora il Vintage Bar accoglie l’energia degli Hateful Flies, giovanissima band protagonista di un concerto dal vivo.

Alle 15.30, nella tensostruttura di Piazza Don Minzoni, torna uno dei momenti più attesi: la tombola con ricchi premi, seguita da un DJ set a cura della Pro Loco Bellaria Igea Marina.

Gran finale in musica alle 17.30 in Piazza Matteotti con Space Dance Night all’Apollonia Lab: una serata danzante firmata Ageless Music Party, in collaborazione con Geo Cafè da Bigio, in console Giorgio Paganini DJ e Ramiro Astolfi.