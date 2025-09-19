Santarcangelo, -1 alla Street Parade che fa ballare la via Emilia

Il programma della giornata di domani, sabato 20 settembre

Emilia Street Parade è pronta a partire: la festa in programma domani (sabato 20 settembre) inaugurerà i lavori da oltre 2 milioni di euro realizzati negli ultimi anni sulla SS9, rinnoverà il sostegno di Santarcangelo alla Mutoid Waste Company e coinvolgerà l’intera comunità con una scaletta ricca di musica dal vivo, spettacoli, djset e qualche sorpresa.

L’evento si aprirà alle ore 17,30 con una biciclettata che dalla stazione raggiungerà Santa Giustina, per poi percorrere la nuova ciclabile lungo la via Emilia: l’arrivo del gruppo in bicicletta alle 18,30 darà poi il via alla festa, che si svolgerà nel tratto urbano della SS9 fra gli incroci con le vie Mazzini e Montevecchi.

Ad accogliere il gruppo in bicicletta sarà la Legio VI Ferrata, associazione di promozione sociale riminese protagonista di rievocazioni del periodo militare e civile romano, che impersonerà una legione romana per ricordare il console Marco Emilio Lepido, artefice della via Emilia tra il 189 e il 187 a.C. con l’obiettivo di migliorare il collegamento tra le città di Ariminum (Rimini) e Placentia (Piacenza).

Dalle 19 il via alla musica dal vivo con Panjea nel piazzale davanti all’Odeon e The Andy Macfarlane Two Man Orchestra sul palco nei pressi di via Montevecchi, mentre alle 20,30 prenderà il via lo spettacolo di Nikki Rifiutile, rappresentante dei Mutoid insieme allo stesso Macfarlane e a Lu Lupan, che esporrà quattro delle sue sculture su ognuno dei carri con le postazioni musicali.

A seguire i djset in tutte le aree palco: Velvet e Retropolis con Dj Elio e Fullnelson insieme ai locali Oltreborgo e Fuoricentro sul lato di via Montevecchi, Bradipop con i punti ristoro di Boomerang, Stappo e Interno 17 nel piazzale di fianco a Forever Car, Andrea Speed, Discoplex, Giovanni Orioli e Matteo Pignataro con i locali Mapo, Cactus e Chiosco Botanico nel piazzale davanti all’Odeon, Ulio, Fornino e Tonylovely sul lato di viale Mazzini con i punti ristoro di Caffè Commercio e Caffè Centrale.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, l’area della manifestazione, gli accessi e la zona circostante saranno presidiate da oltre 70 addetti organizzati su diversi turni: 32 agenti di Polizia locale (20 dell’Unione Valmarecchia e 12 dai Comuni limitrofi), una decina di uomini delle Forze dell’ordine, 18 volontari tra Giacche verdi e Poggibernese, oltre a 13 operatori addetti alla sicurezza secondo le disposizioni del piano elaborato dell’agenzia Control Room.

Dalle ore 17 di sabato 20 settembre all’1,30 di domenica 21 settembre, inoltre, nell’area della manifestazione e in alcune vie limitrofe indicate nella specifica ordinanza saranno vietate vendita, somministrazione e introduzione di bevande in contenitori di vetro, con l’eccezione dei pubblici esercizi all’interno delle proprie aree di somministrazione. Hera, infine, provvederà alla pulizia dell’area nelle prime ore della mattinata.

Le modifiche alla viabilità, tutte già in vigore dalle ore 8 di sabato 20 settembre, sono riportate nell’apposita ordinanza pubblicata sul sito del Comune, insieme all’indicazione dei parcheggi consigliati e dei percorsi alternativi, segnalati in modo puntuale sul territorio contestualmente alle chiusure stradali.

Tutti i dettagli e le informazioni sull’evento sono raccontati invece su due pagine social tematiche – Emilia Street Parade su Facebook e @emilia.streetparade su Instagram – oltre che sui canali di comunicazione dell’Amministrazione comunale e di Città Viva.