Santarcangelo, 10mila euro per i voucher sport: contributi fino a 250 euro per le famiglie con figli minorenni

In apertura nelle prossime settimane le domande online per sostenere le spese delle attività sportive 2026/2027

L’Amministrazione comunale di Santarcangelo conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie per consentire la frequenza di corsi e attività sportive a ragazze e ragazzi minorenni. Apriranno infatti nelle prossime settimane i termini per richiedere i voucher sport attraverso un modulo online che verrà reso disponibile a breve.

“Abbiamo voluto confermare tempestivamente questa misura concreta per sostenere il diritto allo sport per tutti, scongiurare l’abbandono della pratica motoria giovanile e contrastare in modo attivo la sedentarietà e l’obesità infantile, allineandoci alle previsioni del bando regionale cui abbiamo aderito”, dichiara l’assessora allo Sport Angela Garattoni. “Per questa edizione l’Amministrazione ha stanziato 10mila euro, una cifra che potrà essere eventualmente rifinanziata in base alle effettive richieste del territorio. Lo sport è uno strumento straordinario di inclusione sociale, salute e crescita relazionale: per questo vogliamo essere al fianco delle famiglie, affinché ragazze e ragazzi non debbano rinunciare a fare attività motoria per motivi economici”.

I voucher sport sono destinati alle famiglie con figli minorenni residenti a Santarcangelo con redditi Isee fino a 17mila euro, oppure con Isee fino a 30mila euro in presenza di figli minorenni con disabilità o in condizioni di sovrappeso od obesità con complicanze. L’importo dei voucher è di 150 euro per un figlio, 200 euro per due figli, 250 euro per tre figli, più ulteriori voucher di 150 euro dal quarto figlio in su.

Le richieste sono riservate ai minori che praticheranno attività sportiva nell’anno sportivo 2026/2027 (nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 30 giugno 2027), con particolare riferimento a corsi e attività offerti da enti di promozione sportiva e/o associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RAS (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), al CONS (Comitato olimpico di San Marino) o al CPS (Comitato paralimpico sanmarinese).