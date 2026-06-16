Santarcangelo, 14enne cade in mountain bike: soccorso con l’eliambulanza

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla pista di via dei Cappuccini

Un 14enne è stato soccorso dal personale del 118 dopo un incidente in mountain bike avvenuto oggi (16 giugno) intorno alle 15.45, sulla pista di via dei Cappuccini a Santarcangelo. Il giovane, assieme a un gruppo di coetanei, stava effettuando in giro in sella alla sua mountain bike, quando per cause in corso di accertamento è caduto, finendo a terra. Sul posto sono intervenuti il medico e gli infermieri del 118, che hanno allertato l'eliambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il 14enne è ora ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. La pista, caratterizzato da brevi e ripide salite, discese tecniche, è utilizzata anche per competizioni ufficiali come la Caveja Bike Cup.