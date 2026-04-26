Santarcangelo, 2-1 in rimonta al Solarolo: ora anche i playoff sono possibili

Decide la doppietta di capitan Fuchi

Santarcangelo - Solarolo 2-1

SANTARCANGELO: Pazzini, Galassi, Rocchi, Zaghini, Bianchi, Guidi, Fuchi (39' st Ceccarelli), Cenci (32' st Vukaj), Zanni, Vitucci (17' st Misuraca), Lombardi (28' st Satalino, 36' st Cecconi). A disp.: Golinucci, Marconi, Drudi, Vernazzaro. All.: Fregnani.

SOLAROLO: Lusa, Mengozzi, Pedisa (1' st De Marco), Costa (37' st Menicucci), Mongardi, Nastase, Santucci, Piancastelli (7' pt Magri), Andreoli (29' st Piroddi), Fernani, Protti (41' st Solaroli). A disp.: Dosu, Karaj, Cuomo, Longo. All.: Montalti.

ARBITRO: Chouiref di Piacenza.

RETI: 15' pt Santucci, 32' pt e 35' pt Fuchi.

AMMONITI: Zaghini, Mongardi, Mengozzi, Galassi, Bianchi, Costa.

SANTARCANGELO Il Santarcangelo conquista la matematica salvezza davanti al pubblico amico, superando in rimonta il Solarolo. Ora i gialloblù possono anche sperare nei playoff. La prima opportunità è per la squadra di casa, all'8' Guidi batte una rimessa laterale, Fuchi fa sponda per Vitucci, il cui tiro non inquadra la porta difesa da Lusa. La replica del Solarolo arriva in ripartenza, Magri serve Protti a sinistra, ma Pazzini si oppone in angolo. Nell'azione Zaghini commette fallo su Magri e viene ammonito. Quattro minuti dopo Santucci apre le marcature, sfruttando un cross da sinistra: il colpo di testa batte Pazzini. Al 21' Lombardi, al termine di un'azione stile flipper, cerca la porta senza però trovarla. Il Santarcangelo trova il pareggio al 32' con Fuchi, che sfrutta la sponda di testa di Zaghini su angolo. Tre minuti dopo Zanni serve lo stesso Fuchi, che sigla il gol del 2-1. Recupero di cinque minuti movimento: al 47' palo di Mengozzi, al 49' Lusa si oppone a Lombardi, poi sul successivo cross di Vitucci, Cenci mette di testa a lato. Nella ripresa al 53' è ancora Lusa a fare buona guardia sul tentativo di Zanni, servito da Fuchi. Il portiere sbaglia invece al 57', quando in uscita fuori area serve di piede Lombardi, è Nastase a respingere il tiro sulla linea di porta. Al 69' De Marco ci prova da fuori area, Pazzini respinge la minaccia. Al 73' è Nastase di testa, sugli sviluppi di un angolo, a non inquadrare il bersaglio. Nel finale Misuraca calcia di poco a lato la palla del tris.