Santarcangelo, 2026 "anno della Cittadella dello Sport": il punto sui cantieri

Quasi 90mila euro per un nuovo campo da tennis, il parquet del Pala Angels e fontanelle a servizio degli atleti

“Il 2026 per la nostra città sarà l’anno della Cittadella dello Sport. Il prossimo anno, dopo il completamento dell’area lanci e del campo 3 del Mazzola, vedrà infatti anche la fine dei lavori all’antistadio e al primo stralcio della nuova palestra, al quale se ne aggiungerà uno successivo già in progettazione per il completamento delle opere, con uno stanziamento di quasi 4 milioni di euro da parte dell’Amministrazione comunale”. Così il sindaco Filippo Sacchetti, facendo il punto sui cantieri legati all'impiantistica sportiva.

“A queste opere così importanti - aggiunge il sindaco Sacchetti – che impegnano l’ente in uno sforzo complessivo di quasi 10 milioni di euro nell’arco di pochi anno, si aggiungono alcuni interventi puntuali che prenderanno il via nelle prossime settimane: una volta concluse queste due tipologie di interventi, Santarcangelo sarà completamente all’avanguardia in termini di strutture, attrezzature e spazi dedicati all’attività sportiva, che saranno adeguati, accessibili e a basso impatto ambientale”.

Prenderanno avvio nei primi mesi del prossimo anno, infatti, tre interventi agli impianti della Cittadella dello Sport, per un investimento totale di quasi 90mila euro che riguarderà in particolare la manutenzione del parquet al Pala Angels, un nuovo campo al Circolo tennis e l’installazione di fontanelle a servizio degli atleti.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di un vecchio campo, funzionale all’attività del Circolo tennis “Casalboni”. L’intervento, che riguarda una superficie di circa 650 metri quadri, prevede la rimozione della vecchia pavimentazione in erba sintetica del campo da calcetto e la realizzazione di una nuova pavimentazione in erba sintetica particolarmente compatta e specifica per il gioco del tennis (sia per il rimbalzo della palla che per i movimenti dei giocatori). Completano i lavori, che partiranno alla fine di gennaio, l’installazione di una recinzione e di due cancelli, uno pedonale e l’altro carrabile, e il ripristino delle parti di recinzione danneggiate al fine di consentire l’accesso al Circolo tennis solo durante gli orari di apertura. La spesa prevista per l’intervento è di 39mila euro.

A breve prenderanno il via anche i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del campo da basket del Pala Angels, realizzati dall’asd Basket Santarcangelo che ha in gestione le strutture e finanziati in parte dall’Amministrazione comunale. L’intervento – per un costo totale di circa 39mila euro – prevede l’asportazione degli scivoli perimetrali e dei pannelli in legno della pavimentazione, la riparazione del rigonfiamento delle aree sotto canestro, il rimontaggio dei pannelli in legno, la loro carteggiatura e colorazione.

Recentemente, infine, l’Amministrazione comunale ha ricevuto il finanziamento da parte di Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) per il progetto “L’acqua per lo sport”, in 14^ posizione su 87 domande totali nella graduatoria del bando.

Quasi 27mila euro il costo previsto per l’installazione di otto erogatori alla nuova palestra, al Pala Angels, alla palestra di San Vito, al Centro giovani Labo380 e allo stadio Valentino Mazzola, nonché di due fontanelle dotate anche di abbeveratoio per cani nei parchi di via della Resistenza e di viale Mazzini (all’incrocio con via De Gasperi). Quelle presenti nelle strutture ricreative saranno molto simili alle fontanelle già installate nelle scuole del territorio, così che bambini e bambine possano immediatamente identificarle e utilizzarle. L’intervento prenderà avvio e si concluderà entro la prima metà del 2026.

“Con quest’ultimo progetto – dichiarano la vice sindaca Michela Mussoni e l’assessora allo Sport Angela Garattoni – abbiamo deciso di allargare il sistema di buone pratiche per l’ambiente anche agli impianti sportivi e ai parchi dove spesso bambini e bambine praticano attività motoria: da un lato si tratta di un servizio prezioso per gli utenti, e dall’altro è un nuovo modo per estendere i concetti di benessere e comunità sui cui si fonda lo sport alle tematiche della salute, della tutela dell’ambiente e della lotta all’inquinamento”.

“Negli ultimi decenni – proseguono vice sindaca e assessora – Santarcangelo ha infatti investito in dotazioni pubbliche e strategie in grado di promuovere sempre più il consumo consapevole di acqua, la riduzione degli sprechi dovuti soprattutto ai contenitori usa e getta: a partire da questi principi abbiamo dato avvio all’installazione delle Case dell’Acqua, degli erogatori d’acqua in Municipio, in biblioteca, nelle scuole primarie e medie del territorio. A queste dotazioni si aggiungono anche disposizioni volte alla riduzione dei rifiuti come l’eliminazione di stoviglie monouso nelle mense scolastiche, l’uso di bicchierini e tazzine compostabili nel distributore automatico del Municipio, l’obbligo dell’utilizzo di stoviglie compostabili in eventi e fiere da parte degli stand gastronomici”.