Santarcangelo: 86enne cade in casa da sola. Le grida d’aiuto sentite da una passante fanno scattare l'allarme

La donna, 86 anni, era caduta in bagno e non riusciva più a rialzarsi

Intorno alle ore 16 di ieri, giovedì 9 luglio, su richiesta dei Carabinieri di Rimini una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in una via del centro dove una ragazza di origine cinese aveva segnalato allarmata di udire grida di richieste di aiuto.

Dopo aver perlustrato la zona, gli agenti hanno individuato l’appartamento da cui provenivano le grida, scoprendo che una signora all’interno era caduta. Porte e finestre erano chiuse e la pattuglia ha quindi contattato la vicina di casa in cerca di informazioni utili: quest’ultima ha quindi contattato la sorella e la badante della donna, uscita per fare la spesa. Dopo qualche minuto, quest'ultima è arrivata sul posto e ha aperto la porta.

Gli agenti e la vicina hanno trovato la proprietaria in bagno, a terra, che non riusciva ad alzarsi. Fortunatamente l'86enne santarcangiolese non ha riportato lesioni. Poco dopo è arrivata anche la sorella dell’anziana e la vicenda si è conclusa solo con un grande spavento, senza rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per forzare gli accessi dell'abitazione.