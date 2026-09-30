Santarcangelo a cavallo: Maria Zavatta e Adele Montanari alle finali nazionali

Dopo le vittorie nelle rispettive categorie, le due atlete si preparano a sfidare i migliori giovani cavalieri italiani in vista della finalissima di Verona

Piccole amazzoni santarcangiolesi crescono. Saltano ostacoli con la maestria delle grandi e sognano il tricolore. E’ il caso di Maria Zavatta, classe 2014 che ad appena 12 anni e dopo cinque anni di esperienza (è salita in sella la prima volta quando ne aveva sette) ha fatto come si dice in gergo percorso netto e si è qualificata a suon di successi per le Finali Nazionali Progetto Sport in programma nel week end fra venerdì 2 e domenica 4 ottobre al Riviera Horses di San Giovanni in Marignano. Competizione che mette in palio l’accesso alla finalissima per il titolo di Best Rider Italiano e appunto lo “scudetto” che si terranno a Fiere Verona Cavalli dal 5 all’8 novembre. Maria, che gareggia per la scuderia L’Ecurie di Frederic Benoist in Valsasmoggia, ci arriva dopo aver vinto l’Open d’Italia categoria Promesse Pony a giugno in sella a Doudou Meraniere e aver fatto il bis a settembre al “Best Rider regionale Pony Livello Base”. Un percorso netto che si augura di triplicare nel fine settimana per poi giocarsi il tricolore a novembre in Veneto. Con lei sarà al via anche un’altra giovane santarcangiolese, Adele Montanari, che gareggerà invece nella categoria “Livello 80 junior Cavalli” dopo aver essersi a sua volta qualificata in sella a Contessa della stessa scuderia L’Ecurie.