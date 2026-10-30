Domande dal 2 al 22 novembre Santarcangelo, a disposizione delle famiglie i contributi per le attività sportive dei figli

L’importo dei voucher è di 150 euro per un figlio, 200 euro per due figli, 250 euro per tre figli, più ulteriori voucher di 150 euro dal quarto figlio in su

Apriranno lunedì 2 novembre alle ore 12 i termini per presentare le domande di contributo per richiedere i voucher sport. Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione comunale ha confermato il proprio impegno a sostegno delle famiglie per consentire la frequenza di corsi e attività sportive a ragazze e ragazzi minorenni, con uno stanziamento di 10mila euro, che potrà essere eventualmente rifinanziato in base alle effettive richieste del territorio. I voucher sport sono destinati alle famiglie con figli minorenni residenti a Santarcangelo con redditi Isee fino a 17mila euro, oppure con Isee fino a 30mila euro in presenza di figli minorenni con disabilità o in condizioni di sovrappeso od obesità con complicanze, per cui il medico competente abbia dato specifica indicazione di svolgere attività motoria o sportiva. L’importo dei voucher è di 150 euro per un figlio, 200 euro per due figli, 250 euro per tre figli, più ulteriori voucher di 150 euro dal quarto figlio in su.

Le richieste potranno essere presentate dalle ore 12 del 2 novembre fino alle ore 23,59 del 22 novembre e sono riservate ai minori che praticheranno attività sportiva nell’anno sportivo 2026/2027 (nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 30 giugno 2027), con particolare riferimento a corsi e attività offerti da enti di promozione sportiva e/o associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RAS (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), al CONS (Comitato olimpico di San Marino) o al CPS (Comitato paralimpico sanmarinese). Per tutte le informazioni su questa opportunità e per compilare la domanda online: www.comune.santarcangelo.rn.it.