Santarcangelo accoglie gli studenti di Portsmouth: al via lo scambio culturale

Il Sindaco Filippo Sacchetti ha accolto in municipio ragazzi, ragazze e insegnanti

Ieri, domenica 23 febbraio, il sindaco Filippo Sacchetti ha accolto in municipio ragazzi, ragazze e insegnanti della high school di Portsmouth arrivati per il viaggio di studio di una settimana nell’ambito del progetto di scambio culturale tra le due sister city.

In prima serata si è dunque tenuto un momento conviviale nella sala della Giunta, con un aperitivo a base di tipicità romagnole e il saluto di sindaco, giunta e presidente del Consiglio che hanno augurato a studenti e studentesse una buona permanenza alla scoperta della storia, delle tradizioni ma anche del sistema scolastico di Santarcangelo e della Romagna.

Oltre alle lezioni mattutine a scuola, nel corso della settimana i ragazzi e le ragazze dell’high school di Portsmouth visiteranno infatti il centro storico di Santarcangelo con la guida degli operatori dello IAT, oltre a Rimini, Cesena e Verucchio e impareranno a fare la piadina con un apposito laboratorio pratico in programma al Molari.