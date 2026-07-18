Santarcangelo, addio alla carta d’identità cartacea: dal 3 agosto arriva lo stop definitivo

Dal 3 agosto il documento cartaceo non sarà più valido. Ancora 700 i santarcangiolesi sprovvisti della Cie

Ultime settimane di vita per la carta d’identità cartacea: dal prossimo 3 agosto, infatti, il vecchio documento andrà definitivamente in pensione, e di conseguenza è necessario che tutti i cittadini siano in possesso della carta d’identità elettronica (Cie) con validità sul territorio nazionale e per viaggiare all’estero. A ottobre 2025 erano circa 3.000 i santarcangiolesi ancora in possesso del vecchio modello cartaceo, mentre a oggi la quota si è ridotta a poco più di 700 persone, che sono invitate a prenotare quanto prima un appuntamento con lo Sportello al Cittadino per richiedere il documento elettronico.

Nei primi sei mesi del 2026 sono state circa 2.700 le Cie rilasciate dagli operatori dello Sportello al cittadino, circa 1.100 in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa, anche grazie a una capillare campagna di comunicazione attraverso vari canali, dall’app IO agli sms, fino alle lettere ai diretti interessati. Inoltre, sono state incrementate le disponibilità per fissare un appuntamento al fine di ottenere il documento elettronico.

C’è tuttavia una quota considerevole di santarcangiolesi ancora in possesso del documento cartaceo: è quindi necessario affrettarsi a prenotare l’appuntamento per richiedere la carta d’identità elettronica, anche in vista di eventuali viaggi all’estero, in quanto i tempi di consegna del documento potrebbero aumentare. Per effettuare la prenotazione è possibile utilizzare l’agenda online sul sito del Comune https://www.comune.santarcangelo.rn.it/it/book, attraverso l’app Municipium, oppure contattando lo Sportello al Cittadino (tel. 0541/356.356 – [email protected]) anche tramite whatsapp al numero 329/7505145.