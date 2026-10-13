Santarcangelo, al Supercinema tornano le domeniche in famiglia

Ottanta persone al primo appuntamento con Paw Patrol. Domenica in programma Oceania, con truccabimbi prima della proiezione, poi Toy Story 5 e uno speciale Halloween.

Il primo appuntamento ha già richiamato 80 persone e ora il calendario prosegue con nuovi film e attività dedicate ai più piccoli. Al C’ENTRO Supercinema di Santarcangelo di Romagna sono partite le “Domeniche in famiglia”, un’iniziativa che punta a trasformare il cinema in un’occasione di incontro e condivisione per grandi e bambini.

Dopo la proiezione di Paw Patrol - Missione dinosauri di domenica 11 ottobre, il prossimo appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre alle 16.30 con Oceania. Per l’occasione, alle 16, prima dell’inizio del film, è prevista un’attività di truccabimbi a tema, pensata per coinvolgere il pubblico più giovane e accompagnarlo nell’atmosfera della storia. La programmazione continuerà domenica 25 ottobre, sempre alle 16.30, con Toy Story 5, un nuovo appuntamento con i personaggi e le avventure che attraversano le generazioni.

Spazio anche alla festa di Halloween, con una doppia proiezione di Shaun Vita da Pecora - Operazione Z.U.C.C.A., in calendario sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre alle 16.30. Nella giornata di sabato, prima del film, i bambini potranno partecipare all’iniziativa “dolcetto o scherzetto”. L’obiettivo delle “Domeniche in famiglia” è offrire alla comunità uno spazio in cui condividere il tempo libero attraverso il cinema, affiancando alle proiezioni momenti di animazione e attività a tema. Un’occasione per vivere la sala non soltanto come luogo di visione, ma anche come punto di ritrovo per famiglie e bambini.