Lavori pubblici Santarcangelo, al via i lavori per il nuovo polo della musica

Sarà ospitato nell'edificio della Fondazione Francolini Franceschi

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e ordinaria dell’edificio della Fondazione Francolini Franceschi che ospitava corsi musicali e l’Emporio solidale di Santarcangelo. Grazie a un protocollo d’intenti tra Amministrazione comunale e Fondazione siglato nella primavera 2026, la Francolini Franceschi ha infatti dato avvio a importanti interventi alla palazzina, che prevedono l’impermeabilizzazione e la sistemazione del terrazzo, le riprese di intonaco, le imbiancature, la realizzazione di un bagno per disabili al piano terra, la sostituzione e il rifacimento degli infissi, il rifacimento dell’impianto elettrico, la sistemazione del tetto e delle grondaie. “La Fondazione è orgogliosa di procedere all’esecuzione dei predetti lavori su un immobile così importante per la comunità e, farlo nel 2027, anno del centenario della morte della Fondatrice Emma Francolini, ha un doppio significato: rispondere alla missione della Fondazione e guardare al futuro” dichiara la fondazione stessa. Al termine dei lavori, per cui è prevista una spesa di oltre 110mila euro, interamente a carico della Fondazione, l’edificio tornerà ad essere occupato dall’associazione culturale e bandistico corale per i corsi di musica, con maggiori spazi, locali adeguati e più accessibili: “Questo intervento, per il quale ringraziamo la Fondazione Francolini Franceschi – sottolinea il sindaco Filippo Sacchetti – ci permetterà di potenziare l’attività dei corsi musicali e creare un vero e proprio polo musicale per bambini e bambine, ragazzi e ragazze nonché per la banda Serino Giorgetti”. “Al tempo stesso, si libereranno gli spazi occupati dall’associazione di musica, che ha trasferito parte della sua attività alla scuola Ricci di San Vito, nella ex scuola di San Michele che, dopo un importante intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione, sarà destinata a nuova caserma dei Carabinieri” conclude il sindaco Filippo Sacchetti. Proprio nei giorni scorsi, il sindaco Sacchetti insieme alla vice sindaca Michela Mussoni, alla presidente della Fondazione Mariangela Bellavista, al segretario Mario Ottaviani e ai responsabili dei lavori hanno effettuato un sopralluogo al cantiere.