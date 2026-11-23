Santarcangelo, al via la Week care: una settimana tra cultura, solidarietà e benessere digitale

Dal 28 novembre al 6 dicembre incontri e iniziative per tutta la comunità

Sabato 28 novembre prenderà avvio la “WEek CARE”, una settimana di eventi e iniziative dedicati a cultura, partecipazione e solidarietà, che proseguirà fino al 6 dicembre. La rassegna è promossa dall’Amministrazione comunale insieme a un’ampia rete di realtà del territorio e non solo, con l’obiettivo di favorire occasioni di incontro e riflessione su temi importanti per la coesione della comunità.

Tra le tante proposte della settimana, il gruppo Ci.Vi.Vo. Genitori Connessi e la Comunità Educante Territoriale (CET) propongono due iniziative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie per approfondire il rapporto con le tecnologie digitali e promuoverne un utilizzo più consapevole. Il primo appuntamento, in programma sabato 28 novembre, aprirà la rassegna con una camminata smartphone free con la guida escursionistica Erika Rivolta, che accompagnerà i partecipanti lungo un percorso ad anello di circa sette chilometri della durata prevista di tre ore, pause comprese, con partenza alle ore 10 dal parcheggio del Santuario della Madonna di Saiano. Per partecipare sono consigliati un abbigliamento comodo, preferibilmente a strati, scarpe da trekking o con suola scolpita, acqua e merenda. Al termine della camminata sarà possibile fermarsi per un ⁠⁠pranzo al sacco libero. La partecipazione è aperta ad un massimo di 30 persone: per prenotarsi è necessario scrivere a [email protected].

Il secondo appuntamento, sempre a cura di Genitori Connessi e CET, si terrà martedì 1° dicembre alle ore 17,15 nella sala Baldini della biblioteca “Baldini” con l’iniziativa per famiglie “Patti digitali… a merenda”. La visione di un cartone animato selezionato dall’archivio della biblioteca sarà lo spunto per un confronto con esperti e professionisti dell’educazione sui temi dell'educazione digitale e dei Patti Digitali. L’obiettivo è rafforzare l’alleanza tra famiglie, scuola e comunità educante, promuovendo un percorso condiviso per accompagnare bambini e ragazzi nell’utilizzo delle tecnologie.

Oltre ai genitori del gruppo Ci.Vi.Vo., interverranno Stefania Garassini, docente dell’Università Cattolica di Milano e cofondatrice di Patti Digitali.it, Alessandro Zanchettin, pedagogista, mediatore di comunità e formatore e la dirigente della scuola secondaria “Teresa Franchini” Giovanna Frisoni.

La Settimana per la Cultura e la Cura della Solidarietà, in programma a Santarcangelo dal 28 novembre al 6 dicembre, è organizzata dall’Amministrazione comunale insieme a Fo.Cu.S, Comunità Educante Territoriale, Consulta del Settore Civile di Santarcangelo, Unione di Comuni Valmarecchia, C’entro Supercinema, Pro Loco, Ci.Vi.Vo. Genitori Connessi, Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata ed EducAid. Il programma completo è disponibile su www.comune.santarcangelo.rn.it.