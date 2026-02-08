Santarcangelo, all' ex scuola Bornaccino un polo gratuito per creatività e formazione giovanile

Nuovo anno, nuove opportunità: ripartono le attività gratuite allo Spazio Giovani Labo380

Con il nuovo anno si rinnova anche il calendario di attività gratuite per ragazze e ragazzi allo spazio giovani Labo380 presso la ex scuola Bornaccino: l’associazione Artai propone infatti fino a marzo uno spazio coworking e spazio studio per studenti, giovani professionisti e creativi; laboratori di scrittura rap; laboratori di registrazione musicale; laboratori di fotografia; jam sessions; serate giochi da tavolo; open talks; workshops, eventi, mostre di arti visive e performative.

Lo spazio studio e relax è aperto il martedì dalle 14 alle 18, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19. Due, invece i laboratori musicali: quello di registrazione si tiene il lunedì dalle 21 alle 23 mentre quello di Jam session il giovedì nei medesimi orari. Il martedì, sempre dalle 21 alle 23 è invece previsto il laboratorio di scrittura Rap e il venerdì, dalle 15 alle 19, l’aiuto compiti. Tutte le attività sono gratuite ma è necessaria l’iscrizione direttamente presso lo spazio giovani.

Artai aps è un’associazione nata dall'impegno di un gruppo di giovani attivi nel territorio romagnolo dedicata alla promozione dell'arte, della cultura e della socialità rivolta alle nuove generazioni ed aperta a tutta la cittadinanza. Il nome stesso dell’associazione, che significa “ritagli” in dialetto romagnolo, richiama l’immagine di uno spazio fisico e simbolico dove ritagliare, conservare e far emergere esperienze, opinioni e riflessioni.