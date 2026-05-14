Santarcangelo, alle porte rivoluzione della sosta tra piazza Marini e le vie Costa e Felici

“Amplieremo la fruibilità dello spazio pubblico ai pedoni senza alcuna riduzione del numero di stalli di sosta", la vice sindaca Mussoni

Con l’approvazione del Documento unico di progettazione, l’atto di indirizzo per attivare la sperimentazione, oggi (giovedì 14 maggio) la Giunta comunale di Santarcangelo ha dato mandato ad Anthea di rivedere il sistema di viabilità, sosta e zone ciclopedonali nell’area compresa tra piazza Marini e le vie Andrea Costa e Daniele Felici.

“L’obiettivo dell’atto di indirizzo alla progettazione – dichiara la vice sindaca – è ampliare la fruibilità dello spazio pubblico ai pedoni senza alcuna riduzione del numero di stalli di sosta, moderare il traffico di passaggio su piazza Marini per privilegiare invece chi si reca appositamente nell’area di sosta per usufruire dei servizi del centro storico, migliorare la sicurezza stradale con interventi puntuali sulle situazioni di criticità e valorizzare pedonalità e mobilità lenta in sicurezza, anche grazie a soluzioni di ampliamento dei marciapiedi”.

Come prescritto nel Dip, il progetto dovrà prevedere una riorganizzazione degli accessi e delle uscite dal parcheggio che si sposteranno rispettivamente sulle vie Daniele Felici e Verdi, con il conseguente ridisegno degli stalli di sosta (ne saranno realizzati due in più degli attuali), e la revisione della viabilità delle strade limitrofe: il tratto di via Andrea Costa compreso tra via Daniele Felici e via Montecchi diventerà a senso unico con direzione piazza Marini–via Montevecchi, mentre chi arriva dalla zona Fornace avrà l’obbligo di svolta a sinistra in via Montevecchi. Via Daniele Felici diventerà invece a senso unico dall’incrocio con la via Ugo Braschi in direzione centro. Il parcheggio di piazza Marini sarà dunque accessibile solo da via Daniele Felici, mentre in uscita dall’area di sosta sarà possibile procedere verso via Verdi o via Andrea Costa. Da via Daniele Felici si potrà svoltare a destra su via Andrea Costa e a sinistra verso via Verdi.

Sempre sull’asse di via Daniele Felici, il progetto dovrà infine prevedere una revisione della viabilità nei pressi della scuola dell’infanzia Il Drago: per aumentare la sicurezza, soprattutto di ciclisti e pedoni, in questo caso il Dip ipotizza il senso unico in via Nino Bixio (con entrata da via Daniele Felici), l’istituzione di nuovi stalli di sosta e la realizzazione di un percorso pedonale protetto.

“Le modifiche alla circolazione nell’area del parcheggio Marini e nelle zone limitrofe sono il primo grande intervento di una strategia di rigenerazione urbana del centro e di revisione della viabilità che come Amministrazione comunale stiamo mettendo a punto – prosegue la vice sindaca Mussoni – per migliorare la sicurezza e la fruibilità dei luoghi, dare una risposta alle esigenze delle famiglie e delle attività economiche, cercando di impostare nuovi modi di fruire degli spazi pubblici e di muoversi con la Città dei 15 minuti, ma anche una nuova filosofia per vivere gli spazi del centro attraverso le progettualità future dell’Hub urbano”.

“Come per gli altri grandi interventi di viabilità a cui stiamo lavorano – conclude la vice sindaca – l’amministrazione comunale organizzerà nelle prossime settimane degli incontri pubblici di approfondimento: le date saranno rese pubbliche a breve”.