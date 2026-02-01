Santarcangelo, altra vittoria pesante in casa: Sanpaimola battuto 1-0

Decide un gol di Cecconi al 61'

Santarcangelo - Sanpaimola 1-0

SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta, Ceccarelli (35' st Guidi), Zaghini, Marconi, Bianchi, Fuchi (37' st Misuraca), Cenci (38' st Vernazzaro), Cecconi (48' st Parma), Vitucci, Satalino (18' st Lombardi). A disp.: Golinucci, Banzola, Drudi, Para. All.: Fregnani.

SANPAIMOLA: Cortesi, Sorghini, Fusari, Ferretti, El Abbassi, Landini, Bugani (34' st Pelliconi), Montuschi (26' st Giovannini), Zannoni, El Ghazali, Filippi. A disp.: Wangue, Milazzo, Minardi, Xhediku, Alberani, Fabbri, Correnti. All.: Gallamini.

ARBITRO: Malascorta di Jesi.

RETI: 16' st Cecconi

AMMONITI: Cenci, Cecconi, Marconi, Bugani, Landini, Sorghini, El Abbassi.

SANTARCANGELO Il Santarcangelo di Fregnani cerca di riprendere la corsa salvezza dopo lo stop di Budrio, con la capolista Mezzolara. L'avversario è il Sanpaimola. Parte in attacco la squadra ospite, con Pazzini che al 4' sventa un velenoso angolo di Montuschi. Facile la prima parata di Cortesi, che al 7' blocca il tentativo di Satalino. Fasi di studio e anche Pazzini si sporca i guanti per bloccare un tiro dalla distanza di Filippi. Ben più impegnativo l'intervento del 24', quando sugli sviluppi di un corner El Ghazali cerca la porta, ma l'estremo difensore verucchiese è bravo a deviare. Al 32' è ancora Satalino a provarci, questa volta il destro è a lato. Tre minuti dopo Cecconi apre per Vitucci, l'esterno offensivo arriva sul fondo, ma il cross rasoterra trova la chiusura della difesa ospite. Si riaffaccia in avanti il Sanpaimola a fine tempo: al 41' El Ghazali calcia a lato, due minuti dopo Zannoni di testa chiama Pazzini alla parata, il portiere è poi bravo a far suo il pallone in due tempi, anticipando Bugani. A inizio ripresa il Sanpaimola rischia di regalare un gol "gialappiano" con un rinvio del portiere Cortesi che carambola su Fuchi, per poi terminare di poco a lato. Replica al 58' Filippi, che in area calcia verso il secondo palo, Pazzini compie l'ennesimo intervento, salvando il risultato. Al 61' il Santarcangelo passa in vantaggio: Fuchi si libera in dribbling e allarga sulla fascia a Satalino, che serve rasoterra per il tap-in vincente di Cecconi. La replica degli ospiti è affidata a un corner battuto da Filippi, El Ghazali svetta, ma il colpo di testa è lato. Al 75' il Santarcangelo di Fregnani si fa apprezzare per una bella manovra offensiva che parte da Vitucci, prosegue per i piedi di Fuchi e Cecconi, per tornare poi a Vitucci, che prova a chiudere il triangolo con Cecconi, ma l'attaccante non riesce a controllare la sfera. Nel finale il Sanpa preme alla ricerca del pari, ma il Santarcangelo si difende con attenzione e va a segno al 94': Vitucci servito da Ciavatta infila con un pallonetto, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.