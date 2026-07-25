Santarcangelo, altri 225.000 euro per i cimiteri: ascensore al centrale e nuovi servizi a San Martino dei Mulini

Con i lavori a Ciola e Sant’Ermete, quasi 350mila euro il totale delle risorse impiegate

Dopo l’ampliamento della struttura di Sant’Ermete e il progetto di messa in sicurezza di quella di Ciola, proseguono gli interventi dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo per la manutenzione straordinaria dei cimiteri del territorio.

La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di servizi igienici nel cimitero di San Martino dei Mulini e il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di parte del cimitero centrale, mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un ascensore di collegamento alla porzione ipogea.

L’intervento al cimitero di San Martino dei Mulini prevede l’installazione di un modulo prefabbricato ad uso servizio igienico per disabili, che verrà posato su una fondazione in calcestruzzo armato. Per garantirne la funzionalità, sarà realizzata una nuova linea fognaria, completa di vasca Imhoff e vasca di stoccaggio. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha già accordato il via libera all’intervento che sarà realizzato entro l’autunno per un investimento complessivo di 40mila euro derivante dagli oneri cimiteriali.

Dallo stesso fondo l’Amministrazione comunale attingerà anche per la manutenzione straordinaria del cimitero centrale per cui è previsto una spesa di 185mila euro. Nel dettaglio, l’intervento riguarderà i settori monumentale, ipogeo e delle corti: nel primo settore verrà eseguito un intervento di restauro localizzato sulla porzione di copertura ammalorata con la rimozione dei coppi antichi per un successivo riutilizzo e l’eliminazione delle infiltrazioni con rimozione e rifacimento dell’impermeabilizzazione. Nel settore delle corti, invece, è prevista la demolizione e il rifacimento della pavimentazione e del massetto per l’impermeabilizzazione dell’area e l’eliminazione delle infiltrazioni, nonché la sistemazione delle pareti verticali dello scivolo di accesso con successiva ritinteggiatura, di grondaie e scoli e la riqualificazione del parapetto.

Nel settore ipogeo, infine, verrà installato un ascensore montacarichi che permetterà l’accesso alla sezione anche a persone con mobilità ridotta, collegando piano terra e interrato oltre a garantire un trasporto più agevole dei feretri. Verranno inoltre riqualificate le murature del corridoio, del disimpegno e del locale macchine dell’ascensore, nonché ripristinati i soffitti attualmente ammalorati a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico sovrastante.

“Quelli ai cimiteri di San Martino dei Mulini e centrale sono interventi molto attesi dai cittadini – dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni – che si aggiungono a opere già realizzate e in corso, come la manutenzione straordinaria del cimitero di Ciola Corniale e l’ampliamento del cimitero di Sant’Ermete che ha permesso la realizzazione di 72 ossari nella parte nuova della struttura, alla sinistra dell’ingresso, e l’automazione dei due cancelli carrabili esistenti. In totale, ammontano a circa 350mila euro le risorse impiegate per gli interventi, che dovrebbero partire tutti entro la fine dell’autunno”.

“Rispetto al cimitero di Sant’Ermete, siamo inoltre in attesa del nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per poter avviare l’iter di progetto finalizzato all’installazione di un modulo prefabbricato ad uso servizio igienico per disabili, a disposizione degli utenti”, concludono sindaco e vice sindaca.