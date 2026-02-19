Santarcangelo, anche nel 2026 tanti eventi con Città Viva in prima linea

Investimenti confermati e conti solidi per l'associazione. Si parte il 18 aprile con DiscoBorgo

L’associazione Città Viva non frena, anzi rilancia. Nonostante un contesto economico segnato dall’aumento dei costi di gestione, l’assemblea dei soci riunita il 18 febbraio ha dato il via libera a un ampio piano di promozione territoriale per il 2026, con investimenti ambiziosi che puntano a confermare l'importante volume di spesa di circa 200.000 euro registrato lo scorso anno.



L’assemblea ha analizzato con trasparenza il bilancio 2025, chiuso con un risultato negativo dovuto esclusivamente a un disallineamento temporale: circa 20.000 euro di contributi sono stati infatti incassati nelle prime settimane del 2026, pur riferendosi ad attività già concluse l’anno precedente. “L’associazione gode di piena salute e liquidità, e non presenta alcuna posizione debitoria" è stato rimarcato durante l’incontro. Un dato che conferma la solidità di Città Viva, capace di gestire investimenti in costante crescita a beneficio dell'intero comparto cittadino.



I soci scelgono la qualità: quote riviste per salvare il calendario

Di fronte al rincaro dei servizi, della sicurezza e della logistica, i soci hanno fatto una scelta chiara: non ridurre la qualità degli eventi che rendono Santarcangelo una meta d’eccellenza. Per sostenere il calendario 2026, l’assemblea ha approvato all’unanimità una revisione delle quote associative. “È un atto di responsabilità verso la città”, ha dichiarato il presidente Alex Bertozzi. “Con le sole quote attuali non sarebbe stato possibile mantenere lo standard che visitatori e operatori si aspettano. Abbiamo scelto di investire direttamente per garantire che Santarcangelo resti viva e attrattiva".





I format di Città Viva e le grandi sinergie

Il piano 2026 vedrà il ritorno dei format targati Città Viva, come SantarcanGelato, SantaPiada e la stagione delle Shopping Night, pilastri dell'attività diretta dell'associazione. La stagione entrerà nel vivo già sabato 18 aprile con DiscoBorgo, l'evento diffuso che trasformerà il centro con mercatini, aperitivi e musica dal vivo.

L’associazione conferma inoltre il proprio ruolo di partner strategico nei grandi appuntamenti della città, collaborando attivamente con la Pro Loco per Calici Santarcangelo e supportando Noi della Rocca per Balconi Fioriti. “Questi eventi, tra i più apprezzati dai sondaggi su operatori e visitatori, dimostrano come la sinergia tra le associazioni sia il vero motore dell’economia del centro storico,” ha ribadito il direttivo.



L’assemblea ha confermato la fiducia al direttivo uscente — Simone Brigliadori, Matteo Venturi, Marco Mini, Giulio Brandinelli, Filippo Bordoni, Nicola Antolini e Alex Bertozzi — rieleggendone il presidente per un mandato di un anno. L’obiettivo dichiarato è traghettare l’associazione verso un nuovo assetto organizzativo, favorendo l’ingresso di nuove energie e idee nel corso dell'anno.



All’apertura dei lavori sono intervenuti il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore Luca Paganelli, che hanno ringraziato i commercianti per il ruolo insostituibile nella promozione del territorio e per la partecipazione al progetto degli Hub Urbani.