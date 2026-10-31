Santarcangelo, aperto il nuovo parcheggio del cimitero centrale: in arrivo lavori per oltre 350mila euro

Inaugurata la nuova area di sosta realizzata dal Centro Petroli Baroni

È aperta ufficialmente da ieri mattina (venerdì 30 ottobre) la nuova area di sosta a servizio del Cimitero centrale e del Capoluogo, realizzata dal Centro Petroli Baroni nell’ambito dell’accordo di Poc1, siglato nel 2019, per l’ampliamento e la riorganizzazione del distributore di carburanti presente in via Santarcangelo-Bellaria. Al momento inaugurale, erano presenti il sindaco Filippo Sacchetti, la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni, l’assessore ai Servizi cimiteriali Filippo Borghesi, i tecnici comunali dell’ufficio Pianificazione urbanistica, i rappresentanti dell’azienda Centro Petroli Baroni.

Il sindaco Filippo Sacchetti ha ringraziato i privati per aver realizzato un’opera strategica che si inserisce in un doppio binario di riqualificazione e rigenerazione: da un lato, in quel maxi intervento che porterà presto a un nuovo volto della via Emilia Ovest, con circa cento posti auto di 5.800 metri quadrati, miglioramento della viabilità interna e lungo la statale, verde pubblico (come le fasce di mitigazione e l’area attrezzata a giardino), marciapiedi e piste ciclabili che miglioreranno la mobilità sostenibile di collegamento con il capoluogo, San Bartolo e La Giola. Proprio dal cimitero centrale, inoltre, partirà una delle due navette gratuite a servizio dei visitatori alla Fiera di San Martino, operativa sabato 7 e domenica 8 novembre.

Dall’altro, il nuovo parcheggio a servizio dei fruitori del cimitero centrale si aggiunge a una serie di interventi di manutenzione messi a punto dall’Amministrazione comunale con un investimento complessivo di oltre 350mila euro. Di questi, 60mila euro saranno utilizzati per la messa in sicurezza e il consolidamento delle fondamenta del cimitero di Ciola Corniale: I 185mila euro stanziati per i lavori al cimitero centrale, finanzieranno invece gli interventi nei settori monumentale, ipogeo e delle corti: nel primo settore verrà eseguito un intervento di restauro localizzato sulla porzione di copertura ammalorata con la rimozione dei coppi antichi per un successivo riutilizzo e l’eliminazione delle infiltrazioni con rimozione e rifacimento dell’impermeabilizzazione. Nel settore delle corti, invece, è prevista la demolizione e il rifacimento della pavimentazione e del massetto per l’impermeabilizzazione dell’area e l’eliminazione delle infiltrazioni, nonché la sistemazione delle pareti verticali dello scivolo di accesso con successiva ritinteggiatura, di grondaie e scoli e la riqualificazione del parapetto. Nel settore ipogeo, infine, verrà installato un ascensore montacarichi che permetterà l’accesso alla sezione anche a persone con mobilità ridotta, collegando piano terra e interrato oltre a garantire un trasporto più agevole dei feretri. Verranno inoltre riqualificate le murature del corridoio, del disimpegno e del locale macchine dell’ascensore, nonché ripristinati i soffitti attualmente ammalorati a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico sovrastante.

Per la realizzazione dei servizi igienici nei cimiteri di San Martino e San Michele, l’Amministrazione ha invece stanziato 40mila euro ciascuno: nell’attesa dell’esecuzione dei lavori da parte di Anthea, in occasione della imminente Commemorazione dei defunti, in entrambi i cimiteri saranno installati due bagni chimici a servizio degli utenti.

A questi interventi in fase di avvio, si aggiungono quelli recentemente conclusi che hanno portato all’ampliamento del cimitero di Sant’Ermete con la realizzazione di 72 ossari nella parte nuova della struttura e all’automazione dei due cancelli carrabili esistenti.