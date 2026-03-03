Santarcangelo, apertura dei nidi anticipata di 15 minuti

L'annuncia l'assessore Paganelli. Al via le iscrizioni

Al via da venerdì 6 marzo le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali di Santarcangelo, per l’anno educativo 2026/2027, riservate a bambini e bambine nati dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2026. Le domande devono essere presentate direttamente online su https://santarcangelo.ecivis.it entro l’8 aprile, ricordando che l’ordine di presentazione della domanda non costituisce un criterio di precedenza. Confermati anche i criteri di accesso al servizio in vigore da settembre scorso, legati alla situazione familiare, lavorativa ed economica del nucleo familiare (maggiori info su www.comune.santarcangelo.rn.it/it/servizi/nidi-d-infanzia-comunali-iscrizioni).

“Dopo la ridefinizione dei criteri di accesso ai nidi d’infanzia approvati lo scorso anno dalla Giunta – afferma l’assessore alle Istituzioni scolastiche, Luca Paganelli – per adeguarli alle nuove necessità dei nuclei familiari in un’ottica di maggiore equità, compiamo ora un ulteriore passo avanti per rispondere concretamente alle esigenze dei genitori. L’orario d’apertura dei nidi è stato infatti rivisto anticipando l’ingresso di un quarto d’ora, così da consentire a tutte le famiglie che ne abbiano bisogno di usufruire dell’accesso anticipato senza dover presentare specifica documentazione giustificativa”. “Una semplificazione della procedura su un servizio fondamentale per la comunità – conclude l’assessore Paganelli – che punta a rafforzare il sostegno alle famiglie e a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”.

La graduatoria sarà elaborata dando la precedenza ai residenti nel Comune di Santarcangelo, poi a quelli nei Comuni dell’Unione Valmarecchia e, in ultimo, ai residenti in altri Comuni. Entro il 6 maggio verrà pubblicata la graduatoria provvisoria cui è possibile presentare istanza di revisione entro il 16 maggio: conclusa l’istruttoria l’ufficio scuola provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva. I genitori dei minori ammessi al servizio dovranno darne conferma nelle modalità e nei tempi indicati dagli uffici competenti.

Programmate anche le date degli open day presso i due plessi: sabato 14 marzo appuntamento al nido Rosaspina in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 1, mentre sabato 21 marzo sarà la volta del nido Mongolfiera in via Guido Rossa n. 2: entrambe le iniziative prevedono due turni, alle 9,30 e alle 10,30, senza necessità di prenotazione.