Santarcangelo, apre sportello per l'Amministratore di Sostegno in ospedale

Il servizio sarà operativo il secondo e il quarto giovedì di ogni mese, dalle ore 9 alle 11

Da oggi (giovedì 23 luglio) è attivo alla Casa della Comunità di Santarcangelo di Romagna lo Sportello per l’Amministratore di Sostegno, gestito da VolontaRomagna in collaborazione con il Tribunale di Rimini e i Distretti socio-sanitari.

Lo sportello sarà aperto il secondo e il quarto giovedì di ogni mese, dalle ore 9 alle 11. Il servizio, completamente gratuito ed esito del percorso di co-progettazione di nuove risposte ai bisogni della comunità, offre informazioni e orientamento sull’istituto dell’Amministrazione di Sostegno, supportando cittadini, familiari e amministratori nella comprensione delle procedure, nella predisposizione della documentazione e nell’accesso ai servizi competenti.

La sua attivazione, spiega l'Ausl in una nota, è il risultato del lavoro svolto all’interno del percorso Casa Community Lab, che ha coinvolto servizi sanitari e sociali, Comune di Santarcangelo di Romagna, VolontaRomagna e realtà del Terzo Settore nella lettura condivisa dei bisogni del territorio. Tra le priorità emerse vi era quella di rendere più semplice e accessibile l’accesso alle informazioni e all’accompagnamento per le persone fragili, le loro famiglie e i caregiver. L’arrivo dello Sportello nella Casa della Comunità, nei piani dell'Ausl, rafforza il ruolo di questo luogo come punto di riferimento per l’orientamento, l’integrazione tra servizi e la collaborazione con il Terzo Settore, per offrire ai cittadini un accesso più semplice e vicino a un servizio di particolare rilevanza sociale.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare VolontaRomagna all’indirizzo [email protected] oppure telefonare al numero 0541 709888.