Santarcangelo, arriva il cinema itinerante e "solare": proiezioni "sostenibili" all'aria aperta

Da lunedì 13 luglio inizia il calendario delle proiezioni curato da FoCuS e Cinéma du Désert

A partire da lunedì 13 luglio con la rassegna Frazioncine sono in programma quattro appuntamenti con il cinema all’aperto nelle frazioni di Santarcangelo: il calendario di proiezioni, come di consueto è curato da Fondazione Cultura Santarcangelo insieme al Cinéma du Désert, il cinema solare itinerante.

Sarà “Il mio vicino Totoro”, il film di animazione classico e senza tempo di Hayao Miyazaki, a inaugurare la rassegna alle ore 21 di lunedì 13 luglio a San Martino dei Mulini (via Tomba 176). Il giorno successivo (martedì 14 luglio, ore 21) il cinema itinerante si sposterà al centro ricreativo della Pro Loco a San Vito con la proiezione di “Scirocco e il regno dei venti” di Benoît Chieux, mentre mercoledì 15 luglio, sempre alle ore 21, al campo sportivo comunale di Canonica sarà la volta di “Raya e l’ultimo drago”, diretto da Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs e John Ripa.

La rassegna si chiuderà giovedì 16 luglio nel campo parrocchiale di Sant’Ermete (via Casale Sant’Ermete 1220) con il Premio Oscar al miglior film di animazione 2025 “Flow – Un mondo da salvare” di Gints Zilbalodis.