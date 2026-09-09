Santarcangelo: arriva la Festa della Vendemmia, celebrati i 60 anni della Pro Loco

Musica, balli e buon cibo per ricordare la tradizione legata alla raccolta dell’uva

Domenica 13 settembre al Meet, il parco del museo Etnografico di Santarcangelo, torna la Festa della Vendemmia per rinnovare la tradizione delle feste contadine legate alla raccolta dell’uva e invita a ritrovarsi negli spazi del museo, riscoprendo pratiche e forme di socialità che appartengono alla cultura popolare.

Ad aprire il programma saranno le visite al deposito del MET, alle ore 16, 17 e 18, dedicate al tema Etnografia e archeologia del vino. Un’occasione per entrare in uno spazio normalmente non accessibile al pubblico e scoprire, attraverso gli oggetti e le testimonianze conservate nel deposito, lo storico rapporto tra il territorio e la cultura del vino.

Alle ore 17 sarà presentato il volume “1965-2025: sessant’anni di storia della Pro Loco di Santarcangelo di Romagna” (Panozzo Editore, 2026), a cura di Silvia Botteghi e realizzato in collaborazione con il Comune di Santarcangelo, Fondazione Culture Santarcangelo e Biblioteca Baldini. La pubblicazione, che nasce da un approfondito lavoro di ricerca, raccoglie e restituisce un ampio patrimonio di fotografie d'epoca, verbali, ritagli di giornale, lettere e atti ufficiali che ripercorrono i sessant'anni di attività della Pro Loco. Conoscere e valorizzare il passato recente dell’associazione e del suo ruolo per la comunità di Santarcangelo diventa così un modo per guardare al futuro e tracciare un ideale percorso comune.

Dalle ore 18 la festa proseguirà con musica e balli accompagnati da Fermento Etnico, associazione riminese nata nel 2006 dalla passione di un gruppo di amici per la cultura popolare. Il gruppo coinvolgerà il pubblico con un repertorio di musiche e danze della tradizione, riportando al Meet quella dimensione collettiva del ballo che per lungo tempo ha accompagnato le feste contadine.

Alle ore 19,30 la cultura popolare contadina incontrerà invece quella marinara con una cena conviviale a cura della Cooperativa Pescatori a casa vostra di Cesenatico. Nata dall’esperienza di chi il mare lo vive e lo conosce attraverso il proprio mestiere, la Cooperativa porta avanti la memoria della marineria anche attraverso la gastronomia, rendendo la cucina un mezzo di trasmissione di saperi e tradizioni. Per partecipare alla cena, che ha un costo di 10 euro a persona, è necessario prenotare contattando la Pro Loco di Santarcangelo al numero 0541/624.270 o all’indirizzo [email protected].

A concludere la serata sarà un ultimo richiamo alla vendemmia, questa volta in versione dolce, con il gelato al gusto vendemmia proposto da Fresh Mavi Santarcangelo, insieme ad altri gusti della gelateria.