Santarcangelo, arriva l'ultimo concerto di Jazz al Met: ad animare la serata sarà "R.J.4et" da Pesaro

Sabato 2 agosto, alle ore 21.00 terzo e ultimo concerto della rassegna Jazz al MET

Sabato 2 agosto, alle ore 21.00 terzo e ultimo concerto della rassegna Jazz al MET che propone i migliori allievi dei Conservatori del territorio dediti allo studio e alla sperimentazione sulle armonie e i ritmi del Jazz.

Dopo il successo delle prime due serate, in arrivo il “R.J.4et” -Rossini Jazz Quartet- del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Pesaro, che proporrà la splendida voce di Azzurra Binda, accompagnata dal classico trio Pianoforte Basso e Batteria, rispettivamente Maurizio Simonari, Michele Mengoni e Michelangelo Campanelli. Esecutori diligentemente impegnati in un viaggio musicale breve ma intenso, ad esplorare il XX secolo fino ai periodi più attuali, con brani classici di Thelonious Moonk, George Gershwin, Billie Holliday, Stevie Wonder ed anche alcuni successi Popular e Soul contraddistinti da stile e da un’ottima scelta di arrangiamenti.

Causa avverse condizioni meteo il concerto è dislocato presso il Supercinema di Santarcangelo in Piazza Marconi, ore 21:00.