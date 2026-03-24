Santarcangelo, Balconi Fioriti confermata anche per i prossimi due anni

L'organizzazione sarà affidata alla marignanese Promo D Srl

È affidata a Promo D Srl la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione delle edizioni 2026 e 2027 della manifestazione Balconi Fioriti a Santarcangelo: si sono infatti concluse in questi giorni le procedure di affidamento per l’individuazione del soggetto con l’avvio della concessione della durata di due anni, rinnovabile per un ulteriore anno, e un canone di 2mila euro annuali.

L’azienda si San Giovanni in Marignano – specializzata nell’organizzazione e gestione di fiere, mercati, mercatini ed eventi – dovrà quindi presentare il vero e proprio programma dettagliato della manifestazione, in linea con il progetto di servizio elaborato dall’Amministrazione comunale.

Tra le disposizioni previste, il limite a 150 banchi espositivi e tre punti ristoro, il periodo di svolgimento, compreso tra aprile e maggio, e l’ingresso gratuito (salvo aree particolari della mostra mercato). Come da tradizione, il progetto di servizio stabilisce che le tematiche ambientali debbano essere al centro del programma: fiori e piante, agricoltura e progettazione degli spazi verdi, percorsi naturalistici o tematici, benessere della persona. Un tema di rilievo dovrà essere la sostenibilità ambientale, declinata sia con iniziative e legate all’economica circolare, l’agricoltura biologica, il risparmio energetico, sia mediante l’utilizzo di stoviglie monouso biodegradabili e altre soluzioni plastic free, ma anche con proposte gastronomiche bio, locali vegetariane o vegane.

La valorizzazione del territorio, oltre che con piante, fiori e prodotti locali, dovrà passare anche dalla collaborazione con le associazioni attive sul territorio, le scuole e le realtà locali, le imprese sociali e giovanili, nonché dal consolidamento del legame tra la manifestazione, la storia e le tradizioni di Santarcangelo.

Oltre alla mostra mercato vera e propria, l’iniziativa potrà includere mostre a tema, laboratori, animazioni ed eventi collaterali mentre son obbligatori un evento di animazione serale del centro e una competizione/concorso a tema floreale. Resta invece a discrezione del concessionario la possibilità di creare un’apposita area dedicata a bambini e bambine.