Santarcangelo, bilancio 2025 chiude con avanzo di oltre 5 milioni

Ma l'assessore avverte: "Anche sul bilancio 2026 dell'ente peserà la crisi geopolitica"

Il Consiglio comunale di Santarcangelo di ieri (mercoledì 29 aprile), si è aperto con la proiezione del video-racconto di Donna Pesaresi Garganta, discendente da una famiglia santarcangiolese emigrata a Portsmouth, la cittadina del New Hampshire, che tutt’ora ospita una nutrita comunità con avi provenienti da Santarcangelo.

Il sindaco Filippo Sacchetti ha poi spiegato che circa una decina di anni fa proprio Donna Pesaresi Garganta ha iniziato un viaggio alla scoperta dei suoi avi a Santarcangelo, e grazie alla sua iniziativa diverse altre famiglie italoamericane di Portsmouth sono state coinvolte nella ricerca delle proprie radici e hanno iniziato a intrecciarsi i rapporti con le due comunità e istituzioni, sia santarcangiolesi che americane.

Primo promotore del percorso all’interno dell’Amministrazione comunale, l’ex assessore Emanuele Zangoli, che dal 2019 si è fatto parte attiva per la riconnessione con i santarcangiolesi a Portsmouth e con le sue istituzioni, che come primo atto pubblico ha visto l’istituzione di "sister city". Il passo successivo – dopo il periodo del Covid – è stato quello di coinvolgere le scuole e gli studenti con scambi e viaggi studio nelle reciproche destinazioni come elemento di collegamento, ma anche di confronto tra realtà.

La novità degli ultimi mesi, dopo le relazioni con famiglie, scuole e istituzioni, è stato il legame con il cinema, a partire dagli studi sul cinema italiano che si svolgono nell’università del New Hampshire. presieduta tra l’altro dalla discendente santarcangiolese Joan Ferrini-Mundy. "L’opportunità - ha spiegato il sindaco – sarà quella di consolidare un legame tra le due comunità attraverso i festival cinematografici di Tonino Guerra e il Nòt film fest, nonché le realtà culturali legate al cinema di Santarcangelo. Una seconda linea di azione è quella all’interno della consulta degli emiliani-romagnoli della Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di creare un’associazione composta dai discendenti santarcangiolesi a Portsmouth: in questo caso lavoreremo insieme alla consigliera Alice Parma che ci ha accompagnati nel recente viaggio proprio per tale obiettivo".

Il recente viaggio è terminato con l’incontro con il Console generale di Boston, ha concluso il sindaco Sacchetti, che ha accolto con entusiasmo le proposte dell’Amministrazione comunale e ha assicurato la massima collaborazione da parte del Consolato italiano.

A seguire, l’assessore al Bilancio Gianni Giambi ha presentato l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025, che ha ottenuto il parere positivo dell’organo dei revisori dei conti. "Le condizioni geopolitiche – ha premesso l’assessore Giambi – disegnano uno stato di incertezza e crisi che sicuramente causeranno l’innalzamento dei prezzi dei mutui nonché dei prezzi dell’energia, rispetto ai quali l’Amministrazione comunale dovrà far fronte in futuro".

Dal punto di vista tecnico, ha proseguito l’assessore Giambi, "il bilancio è solido e sano e l’Amministrazione comunale ha assunto impegni di spesa compatibili con le entrate. Il 2025 si chiude con un avanzo complessivo di oltre 5 milioni di euro, di cui oltre 4milioni di fondi vincolati, 800mila di fondi accantonati, e 90mila euro di fondi disponibili. L'indebitamento complessivo per il 2025 si è attestato sugli 8 milioni di euro, quasi 400mila euro in meno rispetto al 2024: diminuisce di conseguenza anche l'indebitamento pro capite, passando da 381 a 362 euro".

"La spesa complessiva nell’esercizio finanziario 2025 si attesta su 25 milioni di euro, di cui 20 milioni di spesa corrente, mentre le entrate registrate nel 2025 superano i 25 milioni di euro, di cui 20 milioni di entrate correnti. Le spese più rilevanti del 2025 hanno riguardato soprattutto l’investimento in servizi, tra cui i più significativi sono quelli legati all’asilo nido e ai servizi scolastici in generale che assorbono circa 3 milioni di euro, i servizi sociali, la gestione degli istituti culturali, le manutenzioni e i lavori pubblici con i cantieri dei due ex caselli, della scuola Saffi, dell’asilo Mongolfiera, del Met, della ciclabile di San Martino dei Mulini. Le risorse umane, e dunque la qualità del lavoro svolto dai dipendenti comunali, ha concluso l’assessore Giambi, sono state ugualmente importanti rispetto a quelle economiche al fine del raggiungimento degli obiettivi che si era posta l’Amministrazione comunale", ha chiosato.

La delibera sul rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025 è stata approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo, mentre i consiglieri di Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e il consigliere Luigi Berlati si sono astenuti.