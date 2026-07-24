Santarcangelo, bimbi e bambine dei centri estivi donano centinaia di prodotti all'emporio solidale

Prosegue con la seconda edizione l’iniziativa per la raccolta di beni alimentari e prodotti per la casa e l’igiene personale

Per il secondo anno consecutivo i centri estivi di Santarcangelo hanno unito le forze: per sostenere l'Emporio solidale cittadino, sono stati raccolti e donati, dalle famiglie dei bambini e delle bambine dei centri estivi, centinaia di prodotti alimentari, per la casa e per l’igiene personale. Questa mattina (venerdì 24 luglio) in Municipio si è così svolto un momento di ringraziamento alla presenza del sindaco Filippo Sacchetti e dell’assessore al Welfare di Comunità, Filippo Borghesi e di alcuni volontari. Alla mattinata di festa hanno partecipato anche un centinaio di bambini e bambine, nonché diversi educatori ed educatrici dei centri estivi che hanno aderito all’iniziativa: Fai Centro dell’Ag23 (da cui è nata l’idea nel 2025), Spazio Libero, Summer Angels Together e Summer Experience.

Al termine del momento di ringraziamento tutti i partecipanti si sono spostati nel parco del Campo della Fiera per un’attività collettiva per sottolineare il principio e il valore fondativo dell’iniziativa: “Una comunità è più forte quando può contare su tante mani, anche piccole, che scelgono di lavorare insieme. Ed è ancora più forte quando siamo capaci di riconoscere il valore della singola mano, diversa dalla nostra, che contribuisce a uno scopo comune. Il superpotere di Hulk è la forza delle sue braccia, ma sono solo due. Tutti noi, cittadini piccoli e grandi, animatori, volontari e istituzioni, quando accettiamo la ‘bella fatica’ del cooperare valorizzando le nostre differenze per il bene comune, siamo la fotografia di una comunità autentica… e perfino più forte di Hulk”, dichiara l’assessore Filippo Borghesi.