Esiti Consiglio Comunale Santarcangelo, Bisognani nuovo vicepresidente del Consiglio comunale. Via libera al bilancio consolidato

Approvato anche l'indirizzo per la futura gestione della pubblica illuminazione, puntando sul project financing

Il Consiglio comunale di giovedì 29 ottobre si è aperto con il saluto del consigliere dimissionario Gabriele Stanchini che, prima di lasciare l’aula, ha voluto ringraziare tutti i presenti per il lavoro svolto nel corso del mandato amministrativo. La parola è poi passata alla presidente del Consiglio del Campus di Rimini Università di Bologna, Alessia Mariotti, che ne ha descritto sinteticamente la struttura organizzativa interna, ricordando che lo stesso si inserisce nel multicampus dell’Ateneo di Bologna, che comprende anche i Campus della Romagna. A seguire il vice presidente di UniRimini Antonio Polselli ha presentato le attività della società consortile di cui fa parte anche il Comune di Santarcangelo, soffermandosi in particolare sulla sua missione: promuovere lo sviluppo del Campus di Rimini e sostenere la ricerca. “Mi auguro che l’incontro di questa sera possa rappresentare un punto di ripartenza per rafforzare e strutturare ulteriormente la sinergia tra il nostro ente e l’Università di Rimini, con l’obiettivo di valorizzare appieno questa importante infrastruttura e promuoverne un utilizzo ancora più ampio”, ha dichiarato il sindaco Filippo Sacchetti.

Si è poi proceduto con la surrogazione formale del consigliere Stanchini con il consigliere Giampiero Bisognani, a cui tutta l’assemblea ha dato il benvenuto augurandogli buon lavoro. Si è poi proceduto con l’elezione del vice presidente del Consiglio comunale a seguito delle dimissioni del consigliere Stanchini: Bisognani è stato nominato nuovo vice presidente. L’assessore Gianni Giambi ha invece presentato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025 per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro che, come previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata. “Si tratta di un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell’attività svolta dal Comune di Santarcangelo attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate”, ha commentato l’assessore Giambi. “In particolare, il bilancio consolidato 2026 include Fo.Cu.S, La Marecchia Srl, Romagna Acque Società delle Fonti e Anthea Srl” ha concluso l’assessore al Bilancio. Il documento è stato approvato con i voti favorevoli dei partiti di maggioranza (Partito Democratico e Pensa-Una Mano per Santarcangelo) e i voti contrari dei partiti di minoranza (Fratelli d’Italia, Alleanza Civica e il consigliere Luigi Berlati).

L’assessore Giambi ha inoltre illustrato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027-2029, con l’approvazione dell’allegato relativo alla programmazione degli incarichi di collaborazione e consulenza specialistica. In particolare, ha sottolineato che tale deliberazione è necessaria per procedere al conferimento di un incarico di consulenza finalizzato alla ricerca di nuove risorse finanziarie, indispensabili per proseguire gli investimenti nei settori della cultura, dello sport e più in generale della valorizzazione del patrimonio. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico e Pensa-Una Mano per Santarcangelo, con l’astensione dei consiglieri di Alleanza Civica e Fratelli d’Italia e con il voto contrario del consigliere Luigi Berlati.

A seguire la vice sindaca Michela Mussoni ha illustrato l’atto di indirizzo relativo alle modalità di gestione del servizio di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e dei servizi smart connessi alla gestione del territorio. “Siamo chiamati ad esprimerci sulla strategia da seguire e sul percorso da intraprendere per individuare il nuovo gestore della pubblica illuminazione nei prossimi anni” ha spiegato la vice sindaca Mussoni. “Le opzioni sul tavolo sono due: procedere attraverso una gara pubblica tradizionale oppure ricorrere a un partenariato pubblico-privato. L’ipotesi è quella di una convenzione della durata massima di 15 anni, così da consentire la realizzazione degli investimenti necessari e garantire tempi di ammortamento sostenibili. Dopo le riflessioni e le analisi condotte insieme agli uffici comunali, crediamo che il project financing rappresenti la strategia più conveniente al fine di migliorare l’affidabilità del sistema di illuminazione, ridurre i consumi energetici e garantire una gestione del servizio sempre più efficiente. Il nostro obiettivo, infatti, è puntare sulla prevenzione e sull’efficienza nel lungo periodo” ha concluso la vice sindaca.

La delibera è stata approvata con i voti favorevoli dei partiti di maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri di Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e del consigliere Luigi Berlati.

I consiglieri si sono poi confrontati sull’ordine del giorno per il sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare per la tutela del commercio di prossimità, presentato dal consigliere del Partito Democratico Alessandro Astolfi. È stato prima votato un emendamento proposto dai consiglieri di Alleanza Civica, che è stato respinto con il voto contrario dei partiti di maggioranza e il voto favorevole dei consiglieri di minoranza. A seguire, l’ordine del giorno originario è stato messo ai voti dell’assemblea ed è stato approvato: favorevoli Partito Democratico e Pensa-Una Mano per Santarcangelo, astenuti Alleanza Civica e il consigliere Berlati, contrario il consigliere Marini.

L’ultimo punto all’ordine del giorno è stata la mozione relativa alla contrarietà alla lista di leva e sostegno al diritto all’obiezione di coscienza preventiva alla guerra, presentata dal consigliere Patrick Wild, che è stata approvata con i voti favorevoli del Partito Democratico e di Pensa-Una Mano per Santarcangelo, contrari i consiglieri di Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e Luigi Berlati.