Altarimini

Santarcangelo: blitz Polizia Locale su insediamenti nomadi e nelle aree verdi

Nell’area artigianale elevate due diffide e una sanzione per campeggio abusivo ad alcune carovane nomadi

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
15 maggio 2026 14:47
Santarcangelo: blitz Polizia Locale su insediamenti nomadi e nelle aree verdi -
Santarcangelo di Romagna
Cronaca
Condividi

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia Locale Valmarecchia hanno effettuato controlli mirati con l’ausilio dell’unità cinofila in diverse aree verdi di Santarcangelo e zona artigianale dove erano stati segnalati insediamenti di carovane nomadi: segnalazioni, deferimenti, diffide e sanzioni gli esiti dell’attività recente.

Fra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, gli agenti hanno controllato i parchi cittadini e alcune aree verdi di San Martino dei Mulini con il pastore tedesco Yuma e l’unità cinofila messa a disposizione della Polizia Locale di Cesenatico con cui è stato sottoscritto un recente accordo di collaborazione.

Nel corso dei servizi sono state identificate dieci persone e a una, già nota alle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Sostanza ovviamente sequestrata, mentre il possessore sarà a breve segnalato alla Prefettura di Rimini quale assuntore. Nel corso del servizio al parco Francolini, è stato anche rinvenuto un bilancino verosimilmente utilizzato per attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella zona artigianale sono state invece controllate alcune carovane nomadi e al termine degli accertamenti sono state emesse due diffide ed elevata una sanzione amministrativa per campeggio abusivo.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini