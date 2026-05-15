Santarcangelo: blitz Polizia Locale su insediamenti nomadi e nelle aree verdi

Nell’area artigianale elevate due diffide e una sanzione per campeggio abusivo ad alcune carovane nomadi

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia Locale Valmarecchia hanno effettuato controlli mirati con l’ausilio dell’unità cinofila in diverse aree verdi di Santarcangelo e zona artigianale dove erano stati segnalati insediamenti di carovane nomadi: segnalazioni, deferimenti, diffide e sanzioni gli esiti dell’attività recente.

Fra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, gli agenti hanno controllato i parchi cittadini e alcune aree verdi di San Martino dei Mulini con il pastore tedesco Yuma e l’unità cinofila messa a disposizione della Polizia Locale di Cesenatico con cui è stato sottoscritto un recente accordo di collaborazione.

Nel corso dei servizi sono state identificate dieci persone e a una, già nota alle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Sostanza ovviamente sequestrata, mentre il possessore sarà a breve segnalato alla Prefettura di Rimini quale assuntore. Nel corso del servizio al parco Francolini, è stato anche rinvenuto un bilancino verosimilmente utilizzato per attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella zona artigianale sono state invece controllate alcune carovane nomadi e al termine degli accertamenti sono state emesse due diffide ed elevata una sanzione amministrativa per campeggio abusivo.