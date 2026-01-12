Santarcangelo, boom della nuova area camper: numeri in crescita e turisti da tutta Europa

642 mezzi e oltre 1.300 presenze in due mesi

Con quasi 650 camper in due mesi è partita a pieno ritmo l’attività dell’area Camper di Santarcangelo con la nuova gestione della società Zeinta srls di Rimini. Complici anche la Fiera di San Martino e le festività natalizie, dal 4 novembre al 6 gennaio sono stati infatti 642 i camper che hanno stazionato all’area di via della Resistenza. Di questi, la maggior parte provenivano dall’Italia (512) mentre i restanti da Germania (42), Austria, Olanda, Svizzera, Francia, Polonia e Inghilterra e Belgio, per un totale di 1.340 presone presenti nell’area negli ultimi due mesi.

Aumenta anche la media del pernottamento, che passa da 1,2 giorni all’inizio del mese di novembre per arrivare a 2,5 giorni a gennaio, così come salgono le valutazioni positive su Google, dove si passa da una media di 2,80 a 3,9 stelle.

Gli utenti dell’area camper hanno particolarmente apprezzato le attività messe a disposizione dai gestori in collaborazione con la Pro loco e altre realtà del territorio: 186 persone hanno partecipato alle visite guidate alle grotte e al centro storico della città, mentre in 64 hanno seguito il corso di piadina realizzato dalla Collina dei Poeti. Dieci, infine, le osterie e i ristoranti che hanno accolto i camperisti.

“I numeri dell’area camper nei due mesi delle festività di fine anno, numeri veramente importanti, sono una bella boccata di ottimismo nel percorso di destinazione turistica avviato nel 2025”, dichiara il sindaco Filippo Sacchetti. “Fra novembre e l’Epifania registriamo infatti l’arrivo di oltre dieci mezzi al giorno provenienti da ogni angolo d’Italia ma anche da otto Paesi esteri, con una permanenza media di più di due giorni e mezzo che ci dice che non si tratta di escursionisti giornalieri di passaggio, ma di turisti che ci scelgono per vivere Santarcangelo. Un aspetto ribadito con forza dalla decina di visite guidate effettuate grazie alla nostra Pro loco, dai corsi di piadina richiesti e molto partecipati, dal coinvolgimento di dieci ristoranti e tante attività di vario genere: i camperisti vengono a Santarcangelo e partecipano attivamente alla vita della città ed è questo il turismo che andiamo ricercando. Non le grandi masse del mordi e fuggi, ma i visitatori appassionati della nostra storia, delle nostre bellezze e delle nostre tradizioni”.

Con 17 piazzole distribuite su una superficie complessiva di 2.110 metri quadrati dotata di servizi igienici, allacciamenti elettrici, acqua potabile, scarico acque nere e grigie, videosorveglianza e cassa automatica, l’area SantarCamper rappresenta un servizio strategico nella proposta turistica cittadina, con un’appetibilità consolidata per i visitatori nazionali e internazionali.