Santarcangelo, buon pari sul campo del Sant'Agostino (0-0)

Sant’Agostino – Young Santarcangelo 0-0

Sant’Agostino: Costantino, Anostini, Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Frignani (63’ Bevilacqua), Sarti, Nisi, Lisanti, Ascanelli.

A disp. Scotto, Bernini, Fiore, Secchiarolo, Paganini, Ginesi, Di Benedetto, Vanzini. Allenatore: Biagi

Young Santarcangelo: Pazzini, Ciavatta, Ceccarelli (88’ Guidi), Zaghini, Vukaj, Marconi, Fuchi (61’ Zanni), Bianchi, Cecconi, Vitucci (61’ Lombardi), Misuraca (61’ Satalino).

A disp. Golinucci, Banzola, Vernazzaro, Parma, Cenci. Allenatore: Fregnani Luca

Arbitro: Cunsolo (sez. Bologna)

Assistenti: Fini (sez Finale Emilia), Zaganelli (sez Lugo)

Ammoniti: 8’ Frignani, 9’ Fuchi, 49’ st Sarti, 60’ Ciavatta, 65’ Iazzetta, 67’ Vukaj,

Espulsi: 20’ Nisi, 90’ Cecconi

SANT'AGOSTINO Il Santarcangelo torna con un punto dalla trasferta di Sant’Agostino. Nonostante la superiorità per più di un’ora di partita, i gialloblù non riescono a segnare e la partita finisce a reti bianche.

La partita inizia bene per gli ospiti. Già al 4’ arriva la prima occasione con Vukaj che prova il cross dalla destra, il capitano Fuchi impatta di testa e Costantino deve intervenire per salvare i suoi in corner.

Al 14’ si fa vedere in avanti il Sant’Agostino. Bella combinazione tra Lisanti e Frignani, con quest’ultimo che prova il destro ma finisce alto.

Al 20’ arriva l’episodio che potrebbe svoltare la partita dei gialloblù. Nisi va a contrasto aereo con Zaghini, l’arbitro ritiene l’intervento troppo violento ed espelle il numero 9 tra le proteste.

Al 33’ si fanno rivedere in avanti i clementini. Questa volta è Fuchi a provare il cross per Misuraca. Il numero 11 tocca la palla, che finisce di poco a lato.

Al 36’ per i gialloblù è Vitucci a cercare la rete. Il numero 10 riceve palla spalle alla porta, si gira bene e prova il mancino. Costantino in controtempo compie una splendida parata e devia in corner.

Il primo tempo finisce senza altre emozioni.

Il secondo tempo parte sempre bene per il Santarcangelo. Al 56’ Fuchi tenta di nuovo il cross basso dalla destra, sul pallone si fionda Cecconi che tocca di sinistro ma Costantino, anche in questo caso, risponde presente e blocca senza problemi.

Al 59’ arriva l’occasione più nitida per gli ospiti. Vitucci riceve palla sulla sinistra, salta un uomo e rientra provando il destro sul primo palo. La palla finisce sul montante alla destra dell’estremo difensore di casa.

Al 68’ si rivede in avanti il Sant’Agostino. I padroni di casa conquistano un calcio di punizione dai 25 metri. Sul pallone si presenta Ascanelli che prova il destro ma Pazzini tocca in corner.

La partita continua senza tante altre emozioni, se non un’altra espulsione. Questa volta ai danni di Cecconi per uno scontro con Iazzetta.

I gialloblù mettono in campo cattiveria e agonismo, tornando a casa con 1 punto. Sicuramente il campo difficile e soprattutto fangoso non ha aiutato i clementini, che non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica.

Il prossimo impegno vedrà i gialloblù affrontare la Sampierana nell’anticipo di Sabato 14 alle ore 15:00 in casa al Mazzola.