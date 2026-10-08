Santarcangelo Calcio, Mastronicola affronta la sua sfida personale: "Scelgo il coraggio"

"Il tecnico sarà in panchina con la Savignanese? Lui vuole esserci e noi vogliamo che ci sia", le parole del ds Scattolari

Sul campo la sfida è risalire la china in classifica nel girone B di Eccellenza, considerando comunque un organico pieno di giovani che necessitano di tempo per crescere. Poi per Alessandro Mastronicola, allenatore del Santarcangelo Calcio, c'è un'altra sfida da affrontare. È stato lo stesso tecnico clementino, sulla propria pagina Facebook, a parlare della propria situazione personale, legata a un problema di salute. "Ci sono momenti, pensieri e giorni difficili, noi non possiamo scegliere sempre ciò che ci accade, ma possiamo scegliere come reagire. Io scelgo il coraggio, ma il coraggio non è l’assenza di paura, è andare avanti nonostante la paura. Un giorno alla volta, una difficoltà alla volta, un passo alla volta, ma avanti", le parole del tecnico clementino, che ha uno stretto legame anche con la piazza riminese: ha giocato nel Rimini per sette stagioni ed è stato anche allenatore biancorosso. Al "Mastro" va un caloroso in bocca al lupo. "Lui vuole esserci e noi vogliamo che ci sia", le parole di Luca Scattolari, ds del Santarcangelo, in merito alla partita di domenica prossima del Mazzola, quando l'avversario sarà la Savignanese per un derby che si preannuncia infuocato, con i clementini alla ricerca della prima vittoria e gli avversari in un buon momento di forma, già in doppia cifra a livello di punti, pur essendo una matricola.