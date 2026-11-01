Calcio Eccellenza B Il Santarcangelo Calcio si arrende al Massa Lombarda (0-2)

Primo tempo con occasioni da entrambe le parti, nella ripresa i bianconeri trovano il micidiale uno-due

Santarcangelo - Massa Lombarda 0-2

SANTARCANGELO: Golinucci, Tassinari, Pironi, Zaghini, Giorgini, Jaupi, Fuchi, Dy.Capasso (30' st Cenci), Foschi (18' st Da Rugna), Para (23' st Meloni), Muratori. A disp.: Boujir, Brolli, Seye, Domeniconi, Lepri, Magnani. All.: Mastronicola.

MASSA LOMBARDA: Billi, Morara, Massueme, Chelli, Malo, Poggesi, Merciari, Pasi, Vinci (28' st Golfarelli), Eleonori, Pirazzoli (23' st Badiali). A disp.: Baldassarri, Xhediku, Brescia, Cappelletti, Donattini, Savorani, Dall'Osso. All.: Mosconi.

ARBITRO: Cunsolo di Bologna.

RETI: 25' st Vinci, 36' st Merciari.

AMMONITI: Massueme.

SANTARCANGELO Non decolla sul piano dei risultati il Santarcangelo, che pure disputa una buona gara, specie nella ripresa, contro un Massa Lombarda tra le migliori realtà del girone B di Eccellenza. Mastronicola sceglie Para per il 4-2-3-1, accentrando Fuchi, con Foschi preferito a Da Rugna nel ruolo di terminale offensivo. Il Massa Lombarda conferma il 4-2-3-1: Merciari torna in mediana, l'ex San Marino Eleonori, Malo e Pirazzoli sono i tre trequartisti alle spalle di Vinci. Gara subito viva: al 2' il tiro di Foschi deviato arriva a Fuchi, che non trova il bersaglio. Al 5' Merciari ha la ghiotta palla del vantaggio, ma calcia addosso all'ottimo Golinucci. All'8' Merciari serve Vinci, che anticipa l'uscita del portiere, il tiro termina a lato. I clementini rispondono al 26' con Muratori, che spreca una favorevole occasione in ripartenza, calciando a lato a tu per tu con Billi. Al 30' Golinucci si salva in angolo sulla staffilata dalla distanza di Malo, sempre tra i migliori. Il Massa spinge, Massueme serve Pirazzoli, il tiro è respinto dalla traversa. A fine tempo Fuchi impegna Billi, che si distende e respinge. Un'occasione utile anche per abbassare la pressione di un Massa Lombarda in crescita. A inizio ripresa le due squadre cercano il jolly da fuori area, ma senza creare grandi pericoli. Al 70' è però un errore difensivo a regalare a Vinci la palla del vantaggio: l'attaccante ex Tropical non perdona. Buona reazione del Santarcangelo, che guadagna subito un corner: Billi esce e smanaccia, Muratori calcia verso la porta, ma la difesa respinge sulla linea. Al 73' ci prova Giorgini dalla distanza, Billi alza sopra la traversa. Il Massa Lombarda colpisce all'81' con Merciari, che sfrutta un cross rasoterra dalla destra per battere Golinucci.