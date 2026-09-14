Santarcangelo: cambia la viabilità in via dell’Industria per i lavori al metanodotto

Dal 15 settembre al 30 novembre cantiere all’altezza di via dell’Artigianato

Dal 15 settembre la circolazione in via dell’Industria cambierà temporaneamente per consentire i lavori al metanodotto. Le modifiche saranno in vigore dalle ore 7 di martedì 15 settembre alle ore 18 del 30 novembre, e comunque fino alla conclusione effettiva dei lavori, nell’ambito delle opere della società Snam per il rifacimento dell’allacciamento al metanodotto della Lavanderia Adriatica.

Il cantiere interesserà un tratto di circa 50 metri di via dell’Industria, in corrispondenza dell’intersezione con via dell’Artigianato. In particolare, sarà chiusa al transito la corsia lato mare in direzione Rimini-Santarcangelo, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa. La carreggiata sarà quindi ristretta e il traffico verrà incanalato attraverso la segnaletica temporanea predisposta nell’area di cantiere.

Per tutta la durata dell’intervento sarà inoltre istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h nei 100 metri precedenti il cantiere, mentre saranno in vigore divieti di sosta e di sorpasso nel tratto interessato e nelle zone di avvicinamento. Previsto anche l’obbligo di arresto nei punti di immissione su via dell’Artigianato e all’intersezione con la corsia di via dell’Industria, secondo quanto indicato dalla segnaletica temporanea.