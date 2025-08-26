Santarcangelo capitale del cinema indipendente: al via l’8ª edizione del Nòt Film Fest

Il sindaco Sacchetti: “Il sostegno della Regione certificazione di qualità”

L’ottava edizione del Nòt Film Fest al via domani (mercoledì 27 agosto) apre la stagione del cinema santarcangiolese: dopo le quattro serate di Frazioncine a luglio, la cinque giorni del festival di cinema indipendente anticipa infatti la conclusione della rassegna “Piccolo cinema di contrada”, con l’ultima proiezione il 3 settembre, la riapertura di C’Entro Supercinema il 12 settembre e il festival “Luoghi dell’anima”, che si svolgerà a dicembre.

“Da otto anni il Nòt Film Fest interroga Santarcangelo e il suo pubblico internazionale con film che provocano pensieri, riflessioni, domande: una caratteristica fondamentale nel mondo di oggi, scosso fin nelle fondamenta da odio e guerre a ogni latitudine” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti. “Per cinque giorni la nostra città accoglierà cineasti indipendenti, per lo più giovani, che speriamo possano trarre giovamento e ispirazione dal contatto con Santarcangelo per il loro percorso artistico e professionale”.

Il rilievo del Nòt Film Fest, tra l’altro, è riconosciuto anche della Regione Emilia-Romagna, che nell’ambito del bando promosso per sostenere le manifestazioni cinematografiche regionali ha premiato due festival santarcangiolesi su quattro progetti finanziati in Provincia di Rimini: oltre al Nòt Film Fest con 17mila euro anche “Luoghi dell'anima – Italian Film Festival”, organizzato dall’associazione culturale Tonino Guerra, con un contributo di 16mila euro.

“Il sostegno della Regione Emilia-Romagna ai due festival di cinema santarcangiolesi è una certificazione di qualità che non può passare inosservata, visto che ha portato alla nostra città quasi il 10% dei fondi stanziati a livello regionale” aggiunge il sindaco Sacchetti. “Si tratta di un riconoscimento evidente dell’ottimo stato di salute del movimento culturale legato al cinema, che a Santarcangelo vive della continuità garantita da un’istituzione come C’Entro Supercinema, un presidio storico ma in continua evoluzione, così come di iniziative nuove e stimolanti, da Frazioncine che ci ha consentito di raggiungere le frazioni fino al ‘Piccolo cinema di contrada’, che ha già portato decine di persone a incontrarsi nello spazio intimo di piazzetta Pedretti per condividere i grandi classici del cinema italiano” conclude il sindaco.