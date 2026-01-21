Santarcangelo celebra la Giornata della Memoria con incontri, mostre e cinema

Tutte le iniziative in città

Santarcangelo celebra la Giornata della Memoria (27 gennaio 1945) con un programma di iniziative istituzionali e culturali organizzate nell’ambito del Comitato cittadino antifascista di Santarcangelo.

Sabato 24 gennaio alle ore 17,30 in biblioteca Baldini si terrà l’incontro “Diario di un ufficiale internato”, promosso dalla Fondazione Culture Santarcangelo nell’ambito del progetto “IMPRESSIONI. Tracce, segni, messaggi”. Il diario di Carlo Tosi, ufficiale santarcangiolese internato durante il secondo conflitto mondiale, rappresenta un importante spunto per riflettere sul valore dei diari come tracce preziose di esperienze vissute e custodite nel tempo. La presentazione, che sarà a ingresso libero, è a cura di Massimo Bottini, in dialogo con Evelin Ginetta Alacca e con letture a cura di Federica Foschi.

Sempre nell’ambito del progetto “IMPRESSIONI. Tracce, segni, messaggi” – finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del bando Piccoli Musei 2024 – a partire da domenica 25 gennaio al Musas sarà visitabile la mostra “Impressioni di guerra”, che raccoglie pagine di quaderni di scuola del periodo del ventennio fascista e di diari che raccontano esperienze dirette di prigionia, raccolti grazie alla chiamata pubblica del 2025.

La commemorazione istituzionale è in programma martedì 27 gennaio, giorno della ricorrenza, alle ore 10 presso la fontana del Prato sommerso al Campo della Fiera. Il sindaco Filippo Sacchetti interverrà alla presenza delle associazioni combattentistiche, dopo la deposizione di una corona d’alloro e la lettura dei nomi dei deportati militari e civili di Santarcangelo a cura degli alunni della scuola media Franchini.

Lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio a C’Entro Supercinema sarà proiettato il film di animazione “Il dono più prezioso” di Michel Hazanavicius, con una proiezione speciale in orario mattutino dedicata alle scuole – in programma martedì 27 gennaio – che si concluderà con l’incontro con il registra in videoconferenza. Giovedì 29 gennaio è invece in programma il film drammatico “Elena del Ghetto” del registra Stefano Casertano.

In corso di organizzazione, invece, l’incontro “La Giornata della Memoria spiegata ai genitori” curato da una classe primaria della scuola di San Vito, in collaborazione con ANPI.

Oltre agli incontri pubblici, infine, nelle prossime settimane la biblioteca Baldini ha organizzato due iniziative dedicate alle scuole: l’incontro con Rodolfo Francesconi, in dialogo con Pasquale D’Alessio, “Azioni belliche sulla fascia costiera adriatica da Cattolica a Rimini durante la guerra 1939–1945” con visita alla mostra “IMPRESSIONI” al MUSAS e le letture nelle scuole “Facciamo la pace” a cura delle lettrici volontarie Reciproci Racconti.

Le iniziative per la Giornata della Memoria sono organizzate con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dal sindaco Filippo Sacchetti che riunisce Amministrazione comunale, Anpi e associazioni combattentistiche del territorio, istituti culturali, enti pubblici, scuole e forze politiche locali.