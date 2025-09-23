Santarcangelo, cercano di truffare il Comune con una pec a regola d'arte: "Dateci 150.000 euro per i lavori"

Il sindaco Sacchetti: “Frodi informatiche sempre più sofisticate. Grazie agli uffici per l’attenzione e il lavoro di squadra”

Un’elaborata truffa informatica che poteva costare 150mila euro all’Amministrazione comunale e alla collettività di Santarcangelo: è stato sventato nei giorni scorsi il tentativo di estorcere una cifra considerevole destinata all’impresa esecutrice di un cantiere pubblico attualmente in corso.

Agli uffici comunali, infatti, era pervenuta una pec dalla posta elettronica certificata della ditta con la richiesta di cambio del conto corrente per il versamento di parte dell’importo dovuto all’impresa che sta lavorando alla riqualificazione a fini sociali dell’ex casello della ferrovia Santarcangelo-Urbino in via Rughi, come previsto dalla normativa per ciascuno stato di avanzamento dei lavori (Sal).

Una richiesta che ha fatto scattare un confronto con gli incaricati dell’impresa, nell’ambito dei contatti costanti con gli uffici comunali, dal quale è emerso come l’importo atteso non fosse arrivato regolarmente alla ditta: dopo la denuncia alle autorità competenti, con il supporto tecnico della tesoreria comunale è stato possibile bloccare l’operazione bancaria prima che i 150mila euro fossero effettivamente versati sul conto corrente indicato nella pec fraudolenta, un conto estero di un Paese extra Sepa (Area unica dei pagamenti in euro).

“Truffe informatiche sempre più sofisticate, in grado di utilizzare persino la posta elettronica certificata, stanno creando crescenti difficoltà a pubbliche amministrazioni, imprese e istituti bancari, che si trovano a dover fronteggiare frodi sempre nuove e imprevedibili” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti.

“In questo caso - spiega il sindaco - è stato possibile far fronte al tentativo di truffa grazie a un lavoro di squadra rapido ed efficace tra uffici comunali e tesoreria, oltre al dialogo con l’impresa esecutrice delle opere che portiamo avanti con costanza e continuità come per tutti i cantieri pubblici di Santarcangelo”.

“Ogni lavoro realizzato dal Comune sul territorio richiede agli uffici un impegno serrato, per le complessità di carattere normativo e gli imprevisti di ogni genere che possono colpire i cantieri: ci tengo quindi a ringraziare gli uffici comunali, sia tecnici che amministrativi, per la continua attenzione prestata con l’obiettivo di garantire la miglior riuscita delle tante opere in corso di realizzazione” conclude il sindaco.