Santarcangelo, che beffa: il Medicina Fossatone espugna il Mazzola (0-1)

Decide un gol di Mazza all'83'

Young Santarcangelo - Medicina Fossatone 0-1

SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta, Rocchi (42' st Vernazzaro), Zaghini, Bianchi, Guidi (42' st Drudi), Fuchi, Cenci (33' st Banzola), Lombardi (24' st Satalino), Vitucci, Misuraca (26' st Galassi). A disp.: Golinucci, Marconi, Parma, Pironi. All.: Fregnani.

MEDICINA FOSSATONE: Aversa, Cavina (22' st Tumminelli), Ferretti, Fini (38' st Bovo), Mazza, Ballanti, Rimini (46' st Giorgioni), Suarez (9' st Montalbani), Amaducci, Selleri, Lanzoni (35' st Fridhi). A disp.: Farina, Nicolaj, Nanetti, Valente. All.: Assirelli.

ARBITRO: Rossetti di Parma.

RETI: 38' st Mazza.

AMMONITI: Vitucci, Cavina, Galassi.

ESPULSI:

SANTARCANGELO Il Santarcangelo viene beffato a 7 minuti dal 90' dal solido Medicina Fossatone. Senza Vukaj, Zanni e il centravanti Cecconi, Fregnani schiera il 4-3-3 con il tridente formato da Lombardi, Vitucci e Misuraca, ma in avvio è la squadra ospite a rendersi pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il tiro ravvicinato è deviato dal solito super Pazzini. Più facile la parata dell'estremo difensore al 14', sul tiro da fuori di Ferretti. La replica dei clementini arriva al 18', con Cenci che libera Misuraca, il tiro supera Aversa, ma è respinto dalla traversa. Due minuti dopo Vitucci in area si gira, ma viene murato dalla difesa, sul tiro arriva Fuchi, la conclusione però è preda di Aversa. Il portiere al 24' evita l'autorete di Ballanti, che devia di testa, verso la propria porta, un velenoso cross di Cenci. Passano due minuti e Misuraca calcia a fil di palo, solo un brivido per Aversa. Il Santarcangelo è padrone del campo, ma non riesce a sfondare il muro avversario: al 30' Cenci calcia alto. Al 44' Vitucci si libera della marcatura di un paio di avversari e serve Misuraca, ma la difesa si salva in angolo sul tiro dell'attaccante gialloblù. A inizio ripresa è Aversa a regalare qualche brivido ai suoi, il suo rinvio di piede carambola addosso a Fuchi, ma la palla termina fuori. Il Medicina Fossatone si scuote e al 57' sfiora il bersaglio con un colpo di testa di Ballanti, su angolo di Lanzoni, palla alta. Sempre su angolo è pericolosa la squadra di casa al 64', ma il colpo di testa di Fuchi termina di poco a lato. Al 73' Satalino affonda sulla sinistra, Aversa respinge corto il cross, ma il tiro di Vitucci viene contenuto dal portiere con l'aiuto di capitan Selleri. All'83' il Medicina Fossatone sblocca la gara: Selleri su punizione serve il neo entrato Fridhi, che fa partire un cross velenoso, Mazza incorna e batte Pazzini. Non succede più nulla, nemmeno nei 4 minuti di recupero: la sconfitta complica i piani salvezza del Santarcangelo.