Santarcangelo, cittadella dello sport: nuovi spazi verdi e servizi per atleti e società

Dal container per le attrezzature all’area relax con nuove alberature: investimento da 25 mila euro per rendere l’area lanci più funzionale, inclusiva e sostenibile

La Cittadella dello Sport è un cantiere in continua evoluzione costituito da opere più consistenti a interventi più puntuali finalizzati alla riqualificazione dell’area in ottica inclusiva e green. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la sistemazione degli spazi verdi dell’area lanci con un investimento previsto di 25mila euro.

“L’obiettivo del progetto – spiegano la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni e l’assessora allo Sport Angela Garattoni – è quello di dare una risposta alle necessità dei fruitori dell’area, società sportive e atleti, per garantire un miglioramento funzionale e al tempo stesso ambientale e paesaggistico dell’area”.

Il progetto prevede la realizzazione di un container-deposito sicuro e funzionale per le attrezzature sportive in grado al tempo stesso di caratterizzare l’area lanci con una soluzione mobile e pronta all’uso. A completare l’area è previsto anche uno spazio relax all’aperto per atleti e istruttori con nuove alberature in prossimità del container e della nuova tribuna dell’antistadio: questi elementi implementano le dotazioni già previste nell’area sportiva e miglioreranno la fruizione dell’area da parte di atleti e spettatori garantendo ombra e abbattimento dell’isola di calore estiva.

“L’intervento si inserisce in una logica di completamento progressivo del centro sportivo, in coerenza con le opere già realizzate, quelle in corso e previste per il prossimo biennio, che mirano ad ampliare e alzare la qualità dell’offerta di strutture sportive”, dichiarano vice sindaca Mussoni e assessora Garattoni.

Questo nuovo progetto rientra infatti in una strategia ben definita che mira alla progressiva riqualificazione della Cittadella dello Sport. In autunno sarà completata la realizzazione della nuova palestra (4,2 milioni di euro) ed è in avvio la procedura di gara per l’affidamento del suo ampliamento e le dotazioni pubbliche annesse (lavori per un importo di 3,9 milioni di euro). Per quanto riguarda l’antistadio sono invece stati completati il campo in erba sintetica e la nuova tribuna (1,2 milioni di euro) mentre si concluderanno entro ottobre le opere per la realizzazione del campo da calcio a cinque adiacente a quello principale. Si sono conclusi in primavera anche i lavori per il nuovo campo da tennis e altre manutenzioni funzionali all’attività del circolo “Casalboni” (40mila euro).

A corredo di questi interventi è in corso la programmazione della riqualificazione dell’area verde e del parcheggio adiacenti alla via Trasversale Marecchia e alla nuova pista ciclopedonale lungo la ex-ferrovia Santarcangelo-Urbino nell’ottica di una miglior connessione con i sistemi urbani di mobilità dolce esistenti e in previsione.