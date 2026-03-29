Santarcangelo, colpo salvezza: espugnata Comacchio (0-2)

Con la Comacchiese, micidiale uno-due nel primo tempo

Comacchiese - Santarcangelo 0-2

COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini (19' st Riberti), Succi, Temporin, Silla, Taroni, Fiorini, El Shazly (34' st Montanari), Centonze (1' st Mancini). A disp.: Simoni, Fregnani, Bakalets, Ravaglia, Grigatti, Felloni. All.: Candeloro.

SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta (40' pt Galassi), Rocchi, Zaghini, Bianchi, Guidi, Misuraca (46' st Parma), Cenci (43' st Vernazzaro), Zanni, Vitucci (24' st Satalino), Lombardi (22' st Banzola). A disp.: Golinucci, Giorgini, Drudi, Pironi. All.: Fregnani.

ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 32' pt Ciavatta, 42' pt Zanni.

AMMONITI: Cenci, Fiorini, Vitucci, Taroni.

COMACCHIO Il Santarcangelo conquista con merito tre punti salvezza nello scontro diretto con la Comacchiese. La squadra di Fregnani tiene bene il campo e si rende subito pericolosa al 10' con un colpo di testa di Zaghini che termina di poco a lato. I clementini mantengono la supremazia territoriale, ma senza creare altre occasioni. Al 23' Fiorini manca la deviazione su assist di Taroni. Al 31' la Comacchiese va vicinissima al gol, ma Pazzini è una saracinesca sul tiro di Fiorini, arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Passa un minuto, Lombardi impegna Campi. Sul corner il giovane scuola Rimini Ciavatta incorna e batte imparabilmente il portiere ferrarese. A fine frazione il Santarcangelo raddoppia con Zanni. A inizio ripresa la Comacchiese inserisce Mancini, ma al 55' e al 58' è Fiorini a rendersi pericoloso. Le parate di Pazzini soffocano però la possibile rimonta degli avversari. Al 68' è Vitucci, scattato sul filo del fuorigioco, a calciare a lato la palla del tris. Nel finale Satalino manca il tap-in vincente su assist a rimorchio di un compagno.