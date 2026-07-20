Santarcangelo, commercianti preoccupati per la sicurezza: "Nuove telecamere promesse ma non operative"

La sicurezza del centro storico torna al centro del dibattito

La sicurezza del centro urbano di Santarcangelo torna al centro del dibattito. Confesercenti esprime "profonda preoccupazione per il mancato funzionamento del potenziamento dell'impianto di videosorveglianza, una misura attesa per l'estate ma ancora non operativa, lasciando scoperte le aree a più alta densità commerciale e pedonale".



Il tema non è nuovo per l'associazione di categoria, che ne ha fatto una priorità fin dal novembre 2015, portando la questione sui tavoli di lavoro del percorso partecipato "Santarcangelo al Centro".



"Una prima risposta formale era arrivata nel 2018 con l'approvazione di un progetto comunale e l'installazione dei primi dispositivi. Tuttavia, già nel gennaio 2019, Confesercenti aveva sollevato perplessità tramite una nota ufficiale, evidenziando come la mappatura lasciasse scoperte le zone nevralgiche della città, frequentate quotidianamente da cittadini, turisti e attività economiche, e non solo durante mercati ed eventi", scrive il consiglio direttivo in una nota, ricordando la promessa dell'amministrazione comunale di potenziare la rete di telecamere con l'installazione di nuovi occhi elettronici.



"L'attivazione, prevista per la stagione estiva, risulta però ancora ferma". Una situazione che Confesercenti definisce "allarmante, data la consapevolezza che le principali vie del centro restano prive di un monitoraggio attivo".



"Siamo consapevoli che la videosorveglianza non sia la soluzione definitiva a ogni problema di ordine pubblico, ma rappresenta un deterrente formidabile e uno strumento d'indagine insostituibile per le forze dell'ordine. Quando si verifica un reato, le vittime non sono mai solo i commercianti, ma l'intera comunità, residenti inclusi. Chiediamo all'Amministrazione un'accelerazione immediata: la sicurezza della città e di chi la vive ogni giorno non può più attendere", chiosa la nota di Confesercenti.