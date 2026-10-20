Santarcangelo, con la Fiera di San Martino arrivano le variazioni per i mercati settimanali

Tra le modifiche: lunedì 9 novembre il mercato del lunedì è confermato, ma si sposterà in via Andrea Costa

In vista della Fiera di San Martino, a Santarcangelo nelle prossime settimane sono previste alcune modifiche al calendario dei mercati settimanali nelle diverse zone del territorio comunale. Si parte domenica 25 ottobre nelle vie del centro con un mercato straordinario riservato agli operatori del settore non alimentare, anticipando così la presenza di questa categoria rispetto al mercato di venerdì 6 novembre. In quella giornata, infatti, il mercato in centro sarà dedicato esclusivamente al settore alimentare. Nessuna variazione, invece, per il mercato di San Vito di giovedì 5 novembre, che si svolgerà regolarmente. Il giorno successivo, venerdì 6 novembre, saranno appunto presenti in centro soltanto gli operatori del settore alimentare, mentre sabato 7 novembre – in piena Fiera di San Martino – sarà sospeso il mercato dei produttori agricoli. Il 9 novembre il mercato del lunedì è confermato, ma si sposterà in via Andrea Costa, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Montevecchi e la rotonda all’incrocio con via Pozzo Lungo. Anche gli appuntamenti successivi si svolgeranno regolarmente: mercoledì 11 novembre sarà la volta del mercato di Stradone, mentre venerdì 13 novembre il mercato in centro tornerà alla sua consueta configurazione.