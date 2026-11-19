Dal 23 al 26 novembre Santarcangelo, con le asfaltature cambia la viabilità in via Montevecchi

Il tratto compreso tra le vie Braschi e Pavese sarà percorribile a senso unico in direzione via De Gasperi

Al fine di consentire l’intervento di asfaltatura del tratto di via Montevecchi compreso tra le vie Ugo Braschi e Cesare Pavese, da lunedì 23 a giovedì 26 novembre a Santarcangelo sono previste modifiche alla sosta e alla circolazione del traffico.

Il tratto interessato dai lavori sarà infatti percorribile a senso unico con direzione via Ugo Braschi via De Gasperi: i veicoli provenienti da via Olimpia dovranno quindi svoltare a sinistra, mentre quelli provenienti da via Ciro Menotti si potranno immettere in via Montevecchi solo svoltando a destra. Nessuna modifica, invece, per i bus del servizio di trasporto pubblico locale di Start Romagna, che potranno percorrere via Montevecchi in entrambi i sensi di marcia.

“L’intervento su via Montevecchi sarà realizzato da Anthea nell’ambito di economie da altri lavori e riguarderà circa mille metri quadrati di asfalto. Abbiamo ritenuto di intervenire su questa strada per due motivi principali: il primo è che è anch’essa inserita nel piano di riorganizzazione di piazza Marini e delle vie limitrofe, in secondo luogo perché numerosi lavori ai sottoservizi, in particolare quelli legati alla fibra ottica, hanno rovinato il manto stradale. Si tratta in ogni caso del primo stralcio di intervento di sistemazione, che contiamo di proseguire in futuro per arrivare al completo rifacimento dell’asfalto”, dichiara la vice sindaca Michela Mussoni.