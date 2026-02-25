Santarcangelo, confermato Taxi amico per anziani e disabili: il Comune aumenta il contributo

L'assessore Borghesi: “Volontari protagonisti di un servizio pubblico collaborativo pieno di umanità”

L’Amministrazione comunale di Santarcangelo ha rinnovato per ulteriori tre anni la collaborazione con l’associazione Beato Simone per i servizi di consegna dei pasti a domicilio e trasporto “Taxi amico”, riservati ad anziani e persone con disabilità.

Nata nel 1999 e ufficialmente costituitasi nel 2000, l’associazione di volontariato “Beato Simone” si è da sempre occupata di assistenza alle persone con disabilità e agli anziani e in particolare del loro trasporto in strutture sanitarie, ambulatori, uffici o altre destinazioni con una copertura oraria garantita indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30. L’associazione collabora con i Servizi sociali dell’Unione dei Comuni, con la Parrocchia e con altre associazioni e cooperative sociali. Nel periodo estivo gli autisti volontari trasportano ragazzi con disabilità al mare e ai centri estivi del territorio. Ai servizi agli utenti non è applicato un tariffario, bensì richiesta una offerta libera e discrezionale.

I chilometri mediamente percorsi in un anno sono circa 150mila, di cui 6mila per il servizio di distribuzione pasti a domicilio che l’associazione svolge per conto del Comune di Santarcangelo: nel 2025 sono stati oltre 1.800 i pasti consegnanti al domicilio a utenti fragili, individuati dai Servizi sociali territoriali, per un totale di quasi 15mila pasti negli ultimi otto anni. Sono stati 2.786 invece, i trasporti effettuati lo scorso anno: diciotto gli autisti volontari, tre gli addetti alla distribuzione dei pasti, a cui si aggiungono diversi volontari addetti alla segreteria, che raccolgono le telefonate, organizzano e coordinano i servizi di trasporto.

Nell’occasione del rinnovo dell’accordo di collaborazione, a fronte di una richiesta di maggior sostegno da parte dell’associazione Beato Simone, l’Amministrazione comunale ha aumentato il proprio contributo economico passando da 4.500 euro a 6.000 euro annuali.

“Abbiamo ritenuto di aumentare il contributo del Comune a questo importante servizio pubblico collaborativo – spiega l’assessore ai Servizi alla persona, Inclusione e innovazione sociale, Welfare di comunità e social housing, Filippo Borghesi – perché tante volte siamo stati testimoni dell’umanità con cui i volontari dell’associazione Beato Simone prestano il loro servizio per rafforzare il nostro sistema integrato di mobilità a favore delle persone con disabilità e gli anziani coordinato dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valmarecchia, creando una rete capillare di collegamenti che ogni giorno unisce le abitazioni private ai luoghi della formazione e della cura”.

“Per questa ragione, pochi mesi fa, abbiamo voluto conferire una benemerenza all’associazione in occasione dei 25 anni di attività ed oggi confermiamo il nostro impegno e il nostro supporto. E faccio volentieri mio – conclude l’assessore Borghesi – l’invito che in tante occasioni ho sentito fare ai volontari quando si presentano alla comunità: chi ha piacere di dedicare del tempo agli altri e pensa di poterlo fare guidando, contatti la Beato Simone. Il Taxi Amico è un servizio che attraverso un tratto di strada può regalare momenti importanti di incontro e di solidarietà”.