Santarcangelo, dal 14 maggio chiusa parte di via Felici

Il divieto di transito resterà in vigore fino al 28 maggio

A Santarcangelo, per consentire la prosecuzione dei lavori alla rete fognaria che hanno preso avvio nei giorni scorsi in via Daniele Felici, a partire da giovedì 14 maggio è prevista la chiusura totale del tratto compreso tra via Braschi e via IV Novembre. Il divieto di transito resterà in vigore fino al 28 maggio – e comunque fino al termine dell’intervento – dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18. I lavori effettuati da Hera interessano 40 metri di fognatura mista e la chiusura temporanea del tratto stradale si rende necessaria per permettere il rifacimento degli allacci presenti su entrambi i lati della via in condizioni di sicurezza. In ogni caso nelle giornate di sabato e domenica la circolazione potrà avvenire regolarmente.