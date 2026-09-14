Santarcangelo, dal 2027 arriva l’imposta di soggiorno: dimezzata anche la tariffa dei parcheggi

La Giunta punta a sostenere il turismo e il centro storico: il pagamento della sosta terminerà alle 20 invece delle 23 e il ticket giornaliero passerà da 12 a 6 euro

Istituzione dell’imposta di soggiorno, riduzione degli orari di pagamento della sosta e della tariffa giornaliera: questi i tre obiettivi che la Giunta ha dato al Servizio economico finanziario con una delibera approvata nei giorni scorsi.

Nell’ambito della redazione del bilancio tecnico da parte del Servizio economico-finanziario – documento fondamentale da cui prende avvio l’iter per l’elaborazione del bilancio di previsione che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre – la Giunta comunale ha dunque individuato tre principali priorità a cui il Servizio economico finanziario e gli uffici competenti dovranno dar seguito.

Il primo è l’istituzione dell’imposta di soggiorno, ai sensi della normativa vigente. Il secondo e il terzo obiettivo riguardano invece la sosta a pagamento, per la quale la Giunta chiede la rimodulazione degli orari con l’anticipazione del termine orario dalle 23 alle 20 e la riduzione della tariffa giornaliera di sosta che dovrà passare da 12 a 6 euro al giorno.

“Da inizio mandato abbiamo attuato un percorso per step per fare di Santarcangelo una vera destinazione turistica. Siamo partiti da un’analisi, una fotografia dell’esistente e attivato azioni a 360 gradi sul branding, la promozione strategica e il posizionamento su nuove rotte e mercati inesplorati su scala internazionale. L’introduzione dell’imposta di soggiorno, su cui stiamo facendo approfondimenti da tempo, diventa un ulteriore passaggio naturale, uno strumento che introdurremo dal 2027 e da un lato qualifica la città come vera destinazione turistica e dall’altro potrà contribuire alla sua attrattività con ulteriori risorse” commenta il sindaco Filippo Sacchetti: “Le ulteriori misure che andremo ad adottare con il bilancio di previsione e che diventeranno operative dall’inizio del prossimo anno vanno nella medesima direzione: sostenere il nostro centro storico, il cuore della comunità e il centro commerciale naturale, andando a incidere sulla sosta a pagamento. Sui 300 stalli blu in un panorama comunque di quasi 3000 posti auto a servizio del centro. Si è deciso di anticipare l’orario del pagamento alle 20 dalle attuali 23 a vantaggio dell’attività In orario notturno e di dimezzare da 12 a 6 euro il ticket giornaliero in un piano di sostegno che prevede anche forme dirette in favore degli esercenti che andremo a illustrare a breve”.