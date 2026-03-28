Santarcangelo, deposito di attrezzi al parco diventa un bivacco: trovati materassi

Il locale, dopo essere stato bonificato e liberato dai rifiuti, è stato quindi messo in sicurezza per impedire ulteriori accessi abusivi.

Servizio congiunto per gli agenti della Polizia locale e i servizi tecnici del Comune di Santarcangelo, che ieri (venerdì 27 marzo) hanno ispezionato un deposito attrezzi nell'area verde Baden Powell di proprietà pubblica, a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini che avevano notato un insolito passaggio di persone che entravano e uscivano dal magazzino.

Agenti e tecnici hanno constatato che all'interno del deposito era stato realizzato un bivacco con presenza di materassi, coperte e altri segni di una recente occupazione. Il locale, dopo essere stato bonificato e liberato dai rifiuti, è stato quindi messo in sicurezza per impedire ulteriori accessi abusivi.