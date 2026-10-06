Santarcangelo, disagi in vista: l'ufficio postale chiude da lunedì 12 ottobre

L'ufficio postale di Santa Giustina amplierà i suoi orari di apertura

L’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna sarà chiuso da lunedì 12 ottobre a lunedì 2 novembre, salvo imprevisti. La causa sono alcuni lavori infastrutturali interni, già programmati, come comunicato da Poste Italiane. Nel contempo l'ufficio postale di Santa Giustina avrà doppio turno di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35. Per quanto riguarda invece le attività di consulenza e commerciali, il presidio sarà temporaneamente trasferito presso l’ufficio di San Vito di Romagna, in piazza Fratelli Rosselli n. 2 a Santarcangelo di Romagna, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 12.45 e il sabato fino alle ore 12.45. Per la sola attività di consulenza l’ufficio sarà disponibile, su appuntamento, anche nel pomeriggio. La clientela potrà inoltre rivolgersi anche agli uffici di: San Martino Sant’Ermete, sito in via Marecchiese n. 1770, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 12.45 e il sabato fino alle ore 12.45; Viserba, sito in via Marconi n. 5 e dotato di ATM Postamat fruibile H 24, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.